Meßkirch Kindergartenbedarfsplan: Mehr Plätze für mehr Kinder in Meßkirch

Kindergartenbedarfsplan: Mehr Plätze für mehr Kinder in Meßkirch

Der Gemeinderat verabschiedet einen Kindergartenbedarfsplan, der Maßnahmen für eine gute Betreuung vorsieht.

"Da stecken Millionen drin", sagte Bürgermeister Arne Zwick über die Kindergartenbedarfsplanung, die im Gemeinderat vorgestellt wurde, und deren mögliche Kosten. Entgegen früherer Prognosen gibt es in den nächsten Jahren wieder mehr Kinder. Die Planung für die kommenden drei Jahre zeigt: Die Zahl wird von 279 Kindern im Juli 2017 auf 308 im Juli 2019 steigen. "Das ist eine Zahl, die wir bisher nicht hatten", sagte Hauptamtsleiter Matthias Henle. Der Gemeinderat hat die Planung verabschiedet, die Entwicklungsschritte bis zum Jahr 2020 vorsieht. Dazu zählen etwa ein Handlungsbedarf für Rohrdorf und zusätzliche Plätze in der Kernstadt sowie die Weiterentwicklung der Einrichtungen St. Raphael und im Schloss.

Es gebe einen quantitativen, aber auch einen qualitativen Bedarf, sagte Henle. Die Platzkapazitäten seien ausgeschöpft, Krippenplätze gefragt. Ausgehend von der Geburtenzahl rechnet die Stadt mit 9,2 Prozent mehr Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren, im vorigen Zeitraum waren es bereits 9 Prozent. Dabei sind nach aktuellem Stand nur 257 Plätze für Kinder von drei bis sechs Jahren in Meßkirch und seinen Ortsteilen vorhanden. Auch im Bereich des Krippenangebots müsse man über eine Weiterentwicklung nachdenken: Ziel ist ein Versorgungsgrad von 34 Prozent, mit 55 Plätzen für Kinder unter drei Jahre liegt Meßkirch einschließlich seiner Ortsteile aktuell aber nur bei 22,9 Prozent.

Besonderes Augenmerk galt bei der Besprechung im Gemeinderat dem Kindergarten in Rohrdorf, dort kommen ab Juli dieses Jahres 38 Kinder auf 27 Plätze. "Der Bedarf reicht schon 2017/2018 nicht aus", sagte Henle. Derzeit werde geprüft, wie das Angebot angepasst werden kann. Während die Plätze in Menningen und Rengetsweiler genügen, ist auch die Situation in der Kernstadt problematisch: Es werden 31 Kinder mehr erwartet als bisher, 237 statt für 2019 statt 206 für 2017. Eine Möglichkeit sei, beim Kindergarten im Schloss die Gruppengröße zu erhöhen.

"Es ist sehr interessant, wie kurz diese Planungen über den Haufen zu werfen sind", sagte Bürgermeister Arne Zwick. Mit möglichen Bauplänen werde man sich beschäftigen, sobald das Projekt Hallenbad abgeschlossen ist. Die aktuellen Zahlen hätten den Handlungsbedarf aber noch einmal untermauert. Zwick wertete es als gutes Zeichen, wenn die Stadt für Familien mit Kindern attraktiv sei. Auf diese Entwicklung werde man nun eingehen.

Wie die Nachfrage von Joachim Bach, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, ergab, sind Tagesmütter eine Hilfe: Sechs Tagesmütter betreuen derzeit 16 Kinder. Laut Henle muss der Kindergartenbedarfsplan aber unabhängig von diesem Angebot erfolgen, da man Eltern nicht mit dem Verweis auf Tagesmütter abweisen könne. Auch der Waldkindergarten wird derzeit nicht in die Bedarfsplanung integriert.