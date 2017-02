Meßkirch Katzenzunft stellt Flüchtlingen Brauchtum vor

Eine lustige Lehrstunde in Sachen Narretei erlebten die Flüchtlinge im Multikulti-Café in Meßkirch. Die Katzenzunft stellte dort ihre Figuren und das närrische Brauchtum vor.

Meßkirch – Einen Vorgeschmack auf die Fastnacht haben Flüchtlinge im Multikulti-Café der Meßkircher Flüchtlingshilfe bekommen. Die Meßkircher Katzenzunft, allen voran Katzenrat Gernot Fischer, war mit Hästrägern ins vollbesetzte Café gekommen und stellte den Flüchtlingen und anderen Interessierten im Paul-Gerhard-Saal das Brauchtum vor. "Wir versuchen, die Grundzüge nahezubringen, wann Fastnacht ist, wie Fastnacht funktioniert, wann man die Kinder verkleidet in die Schule und den Kindergarten schickt und wie man, wenn man interessiert ist, den Zugang zur Katzenzunft findet", erläuterte der Katzenrat, der sich auch in der Meßkircher Flüchtlingshilfe engagiert. Wichtig sei es auch, den Kindern eventuelle Ängste vor den "Mäschkerle" zu nehmen.

Fischer erzählt, dass die Katzenzunft bereits im vergangenen Jahr Flüchtlingen die Fastnacht vorgestellt habe. "Eine Gruppe Flüchtlinge kam daraufhin zum Narrenbaumstellen und Hoorig-Schreien und schaute sich den Fasnet-Mändig-Umzug an", berichtete Fischer – das sei mehr, als mancher Meßkircher hinkriege. Bei der Vorstellung der Figuren unterstützten ihn Fledermaus Bettina Müller, die Hänsele Michaela und Martin Bleile, Katze Martina Lang und das "Kätzle" Maximilian Lang. Offen gingen die nach und nach eintreffenden Flüchtlinge auf die ins Narrenhäs Gekleideten zu. "Ich bin eine Fledermaus", beugte sich Bettina Müller zu einer Gruppe Mädchen hinunter.

Für alle Leute in Süddeutschland beginne nun die wichtigste Jahreszeit, erläuterte Gernot Fischer. An der Fastnacht sage man nicht "Guten Tag", sondern "Narri, Narro", fuhr Fischer fort und übte dies und den Meßkircher "Hoorig-"Narrenspruch sogleich mit den Flüchtlingen. Als Dolmetscher übersetzte Shahm Ebido, ein junger Syrer, der nach einem Jahr in Deutschland bereits außerordentlich gut Deutsch spricht. Dazu zog er kurzerhand Fischers Katzenrat-Mantel über und setzte sich dessen Hut auf. Der Katzenrat stellte die drei Meßkircher Häsgruppen Hänsele, Fledermäuse und Katzen vor. Gegen eine geringe Kaution kann ein Hänsele-Häs bei der Zunft ausgeliehen werden. "Schaut es euch einfach mal an", ermunterte Fischer die Flüchtlinge.

"Es ist cool", fand der 13-jährige Alaa. In Syrien kennen die Menschen keine Fastnacht und verkleiden sich auch nicht zu anderen Anlässen, erzählte er. Die zehnjährige Reem schlüpfte in die Hänsele-Larve. Michaela Bleile unterstützte sie dabei. Die Filz-Larve fühle sich warm und weich an, fand Reem. Sie möchte gern im Hänsele-Häs an der Fastnacht teilnehmen. "Das Hoorig-Lied haben wir schon bei Anna Wichert in der Hausaufgabenbetreuung gelernt", erzählte die Zehnjährige stolz.

Die 13-jährige Syrerin Lamma schnuppert bereits seit ein paar Wochen Fasnetsluft. Sie tanzt mit den Fledermäusen bei der Aufführung am Schmotzigen Dunnschtig beim großen Zunftball. "Sie ist so richtig dabei", freute sich Bettina Müller. "Ich mag gerne tanzen und Musik", verriet das Mädchen, das seit einem Jahr in Deutschland lebt. Passend zum Thema servierten die Multikulti-Café-Helfer Fasnetsküchle, Zopfbrot und Schaumküsse.

"Es ist wichtig, dass die Kinder sehen, dass sie vor den Masken keine Angst zu haben brauchen", unterstrich Bettina Müller. Aus diesem Grund sei die Zunft vor der Fasnet auch in den Kindergärten unterwegs. Die Flüchtlingshilfe in Meßkircher ist weiterhin sehr engagiert.

Die meisten der 80 Flüchtlinge in Meßkirch leben bereits in eigenen Wohnungen. Nur rund 30 Menschen seien in der Gemeinschaftsunterkunft in der Bahnhofstraße untergebracht, erklärte Caritas-Sozialarbeiterin Sanja Mühlhauser.

Sprüche und Zunft

Die Narrensprüche

"Hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz', und wenn die Katz' it hoorig isch, dann fängt sie keine Mäuse nicht! Hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz'."

"Fledermaus, Fledermaus, gell die treibt etzt d'Fasnet naus! Schnurrscht in deinem alte Häs, scho seit lange Johre. Wen du siehscht, den duescht du glei schträhle und vuhoore. Und die Lehrer vo de Schuele duescht ganz jämmerlich vuschtruele."

"Hansele, du Lumpehund, hosch it g´wisst, dass d'Fasnet kunnt, hettsch dei Maul mit Wasser g'riebe, wär dir s'Geld im Beutel bliebe".

Quelle: Katzenzunft Meßkirch

Die Katzenzunft

Die Hauptfigur der Meßkircher Fasnet ist die Katze. Nach der Zimmer'schen Chronik trieben "Spaikatzen" bereits im 16. Jahrhundert zur Fasnetszeit ihr Unwesen in Meßkirch. Eine weitere Tierfigur ist die Fledermaus. Auch in Meßkirch gibt es eine Hansele-Figur. Das Hirling-Hansele wurde um das Jahr 1880 von der Witwe und Kostümverleiherin Hirling entworfen. Vor allem bei Kindern ist das Hänsele als Kostüm sehr beliebt. Weitere Figuren der Meßkircher Fasnet sind Petter Letzkopf, die Nasenschleifer, die Vumässer, der Katzenrat als Repräsentanten, Fähnriche und Narrenbüttel.