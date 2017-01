Meßkirch Katzenzunft Meßkirch: Zunftmeister Martin Birk macht noch einmal weiter

Bei der traditionellen Zunftversammlung gab es kritische Worte an die Vereinsmitglieder.

Die Meßkircher Fasnet ist kein Selbstläufer, sie braucht Männer und Frauen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Auf diesen einfachen Satz lässt sich die Botschaft der Zunftversammlung bringen, mit der die Meßkircher Katzenzunft formal und offiziell in die fünfte Jahreszeit startete. Martin Birk wollte sich, so seine Aussage, nicht mehr für das Amt des Zunftmeisters zur Verfügung stellen. Weil sich aber in den vergangenen Monaten trotz intensiver Bemühungen niemand für dieses Amt fand, erklärte sich Birk noch einmal bereit, die Leitung des 840 Mitglieder starken Vereins zu übernehmen.



Der Zunftmeister, der in seinem Amt einstimmig bestätigt wurde, sagte es so: „Ich kandidierte jetzt definitiv zum letzten Mal. Danach ist Schluss, ob ein Nachfolger da ist oder nicht.“ Birk betonte, wie schwer ihm der Entschluss zu einer letzten Kandidatur gefallen sei. Der Entscheidung seien intensive Gespräche innerhalb der Familie und mit den Mitgliedern des Katzen- und des Zunftrates vorausgegangen. Ausschließlich berufliche und gesundheitliche Sachzwänge machte Martin Birk für den verschobenen Rückzug von der Spitze der Narrenzunft verantwortlich. Der Vereinsalltag an sich läuft gut, wie der Zunftmeister in seinem Rechenschaftsbericht erläutert hatte. Säckelmeister Alfred Gmeiner konnte von einem Gewinn von rund 8000 Euro als Ergebnis des Vereinsjahres berichten. Allerdings habe dieses Ergebnis nur erreicht werden können, weil der Förderverein 9000 Euro überweisen konnte. Gmeiner im SÜDKURIER-Gespräch: „Sonst hätten wir einen Verlust von 1000 Euro gemacht.

“ Konstanze Kirchmaier nutzte ihren Auftritt als Kassenprüferin, um eindringlich an die Narrenkameraden zu appellieren: „Es genügt eben nicht, sich ein Häs als Freifahrtschein zum Trinken zu kaufen.“ Sie forderte aktives Engagement für die Zunft das ganze Jahr über ein. Ehrenamtliches Engagement gilt auch für die Narreneltern. Darauf wies Narrenvater Bernd Schank hin. Er schilderte die Probleme, eine Narrenmutter zu finden, und geißelte die Aufdringlichkeit mancher Narren, noch vor dem Katzenrat im Haus der neuen Narrenmutter zu sein, um sich dort freihalten zu lassen. Martin Birk begnügte sich nicht mit einer Auflistung der gegenwärtigen Situation. Sein Blick ging auch in die Zukunft und damit auf die Jugendarbeit. Mit der Gruppe der Jungmaskenmeister ist sind die Meßkircher Katzen in die Jugendarbeit auf Verbandsebene eingebunden. Karin Gmeiner, eine der Aktiven in der Meßkircher Jugendarbeit, wurde im vergangenen Jahr als Jugendvertreterin in das Präsidium der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte gewählt. Allerdings meinte Birk auch, dass die Jugendmaskenmeistergruppe noch ein zartes Pflänzchen sei, das gepflegt werden müsse. Insgesamt bilanzierte meinte Birk: „Ich bin überzeugt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.“ Für die Stadt formulierte Bürgermeister Arne Zwick das Interesse an einer funktionierenden Narrenzunft, für die sich 2018 wieder ein Vorsitzender finde.

Über die Ehrungen und die Verabschiedung von Manne Haug, Inge Schmitten und Roland Schmidtke wird der SÜDKURIER noch berichten.

Campus-Galli-Geschäftsführer Hannes Napierala wird die Nase geschliffen

Trotz der ernsten Worte kam bei der Zunftversammlung am Samstag im Herz-Jesu-Saal die Fasnet natürlich zu ihrem Recht. Dabei lieferten die Narren unfreiwillig denen Argumente, die gegen eine Lautsprecherananlage im Ratssaal sind. Denn die Mikrofonanlage der Narren funktionierte über weite Strecken nicht. Lautes Pfeifen machte sogar eine Unterbrechung der Sitzung nötig. Bürgermeister Arne Zwick zog daraus zwei, allerdings sichtlich nicht ernst gemeinte Schlüsse. Zum einen verbat er sich von den Narren, je wieder Kritik an der Schallanlage in der Stadthalle zu üben. Natürlich hat die vergleichsweise lange Fasnet in diesem Jahr wieder ein Motto. „‘s dät laufe“ sind die drei kurzen Worte, zu denen sich die Narren bei den Verantaltungen in den kommenden Wochen etwas einfallen lassen können. Die zweite wichtige Mitteilung zur Fasnet 2017 betraf den diesjährigen Delinquenten für das Nasenschleifen. Unter mehreren möglichen Kandidaten kommt der Geschäftsführer von Campus Galli, Hannes Napierala, in den Genuss einer schwarzen Nase. Was dem rührigen Archäologen vorgeworfen wird, wollte der Narrenchef noch nicht sagen. Was wäre die Zunftversammlung ohne den Beitrag des Petter Letzkopf? Immerhin hatte er fast ein ganzes Jahr nichts anderes zu tun, als im Turm zu sitzen und seine Rede vorzubereiten. Ihn stören Zeitgenossen, die per Facebook Lügen verbreiten und damit die Hysterie anheizen. Die Brexit-Entscheidung der Briten und die Wahl der Amerikaner haben auch den Letzkopf umgetrieben.

Im Innenblick fragt sich der Narr, was ein Hotel am Hauptbühl mit der Belebung der Innenstadt zu tun haben soll. Höhepunkt der Meßkircher Straßenfasnet wird am Fasnets-Mändig der Rosenmontagsumzug sein. Manne Haug, so lobte der Zunftmeister, sei es ein letztes Mal gelungen, nahezu 60 Zünfte und Musikgruppen aus der näheren und weiteren Umgebung zum Umzug in die Katzenstadt zu holen. Außerdem kann die Zunft durch die Verlegung des Kinderballs auf Samstag am Fasnetssonntag bei den Umzügen in Hohentengen und Rohrdorf mitmachen. Schlussakkord bei den Auswärtsterminen ist am Fasnetsdienstag der Umzug in Ehingen. (hps)