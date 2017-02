Meßkirch Jungnarrenschar bevölkert Bühne

Der Kinderball der Katzenzunft zog wie immer Massen von großen und kleinen Narren an, welche die Lieder und Tänze auf der Bühne begeistert verfolgten:

Aufgeregt erwartete die Kinderschar den Auftritt der Narreneltern Martina Mülherr und Bernd Schank, die den beliebten süßen Regen auf die Hoorig-schreienden Kinder niederprasseln ließen. Beim Rätsel um die Anzahl von Bonbons in einem Glas, schätzte die zehnjährige Lena Hopp am besten: Sie gewann die Kutschfahrt mit den Narreneltern auf dem Rosenmontagsumzug.

Nach dem Aufstellen des Kinder-Narrenbaums auf dem Platz neben der Buchhandlung Schönebeck zog die Narrenschar in Begleitung des Fanfarenzugs, des Katzenrats, der Hänsele, Fledermäuse und Katzen in die Stadthalle zum Kinderball ein. Während die Stadtkapelle zum Auftakt das fröhliche Pippi-Langstrumpf-Lied spielte, eroberten die vielen kleinen Pippis, Annikas und Tommys des Kindergartens Kunterbunt und des Schlosskindergartens mit Pferd und Äffchen die Bühne. Der heitere Schwung des Liedes breitete im Nu gute Laune aus und die stolzen Eltern mit ihren in die Höhe gestreckten Smartphones bildeten nahezu einen Wall vor der Bühne, um den Auftritt ihres Kindes festzuhalten.

Zunftmeister Martin Birk begrüßte die Gäste in der proppenvollen Stadthalle mit, wie er sagte, "unserem liebsten Satz: Hoorig, hoorig isch die Katz". Danach führte Letzkopf Florian Haid durch ein Programm aus Tanz, Akrobatik und turnerischen Leistungen. Fasziniert schauten die Kinder den Darbietungen zu. Ganz nah rückten sie zur Bühne, um alles genau zu beobachten.

Die ganz Kleinen freuten sich besonders über die große Rutschbahn im hinteren Bereich der Halle, wo es auch einen Spielbereich gab. Eine Schlange bildete sich vor dem Schminkstuhl, wo sich die Mädels gerne mit einem schön-aufgemalten Motiv schmücken ließen. Die Alt-Narrenmütter hatten alle Hände voll zu tun, um Getränke, Kuchen und Kaffee an die Gäste auszuteilen.

Ein riesiger Andrang herrschte plötzlich, als die Narreneltern mit Körben voller Bonbons im Arm auf die Bühne kamen und die Jungnarren zum Hoorig-Schreien aufforderten. Kaum erschallte das laute "Hoorig, hoorig isch die Katz", da prasselten auch schon die begehrten Süßigkeiten in großem Schwung auf die Köpfe herab, die schnell abtauchten, um auf dem Boden große Beute zu machen.

Beim Rätselraten um die Anzahl von Bonbons in einem Glas erhielten Lene Pfister und Alexander Bös den dritten Platz und damit aus der Hand der Narrenmutter eine Plakette für den Umzug. Lukas Strobel, der die zweitbeste Schätzung abgab, erhielt das Glas mit den 116 Bonbons und Lena Kopp, die mit ihrer Schätzung nur ein Bonbon daneben lag, darf beim Rosenmontagsumzug auf der Kutsche der Narreneltern mitfahren. So hatten alle, klein und groß, einen ereignisreichen Kinderball mit schönen, bunten und flotten Aufführungen.



Die Akteure

Pippi Langstrumpf vom Kindergarten Kunterbunt und vom Schlosskindergarten

Kinderkatzentanz der Zunft unter der Leitung von Martina Lang

"Die lustigen Clowns" (drei bis sechs Jahre) vom TV Meßkirch unter der Leitung von Veronika Restle und Ute Kleinhans

"Pink Power Hip Hop" von den Hip Hop Kids des Fitness-Treffs Holiday unter der Leitung von Kim Bürkner

"Starke Männer" (fünf bis zehn Jahre) vom TV unter der Leitung von Karin Haid und Thomas Karrer

"Die coolen Einradgirls" (Mädchen ab acht Jahren) vom TV unter der Leitung von Veronika Restle und Ute Kleinhans

Hop-Drops, Hoppla-Hopps und Hopstars vom Showtanzverein Sauldorf

Tanzschule Wacker mit vier verschiedenen Tanzgruppen unter der Leitung von Elena Wacker. (imi)