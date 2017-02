Meßkirch Junge Pianistin mit großem Talent

Cecilia Zhang gibt ein Konzert im Haus der Musik in Meßkirch.

Meßkirch (imi) Ein zauberhaftes Konzert bot die talentierte Pianistin Cecilia Zhang im Haus der Musik, in dem Waldemar Gorzawski die Gäste begrüßte. Ihr Programm aus schwierigen, virtuosen Stücken von Domenico Scarlatti, Ludwig van Beethoven, Olivier Messiaen und Frédéric Chopin überzeugte das Publikum von ihrem außergewöhnlich kraftvollen und zugleich gefühlvollen Spiel.

Schon früh würde Cecilia Zhang, die in Münsingen und Stuttgart aufwuchs, durch das musikalische Elternhaus an das Klavierspiel herangeführt. Im Alter von 13 Jahren bestand sie die Aufnahmeprüfung an der Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart und Trossingen. Parallel zu ihrem Medizinstudium begann Cecilia Zhang mit dem Musikstudium Bachelor of Music im Hauptfach Klavier an der Musikhochschule Trossingen. Die 23-Jährige erhielt bereits eine Reihe von Preisen bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben.

Als erstes Stück präsentierte Cecilia Zhang im Haus der Musik die äußerst schnelle Sonate d-Moll von Domenico Scarlatti. Mit Perfektion und Geschwindigkeit jagten ihre Finger über die Tasten hinweg. Energiegeladen und dynamisch ging es dann weiter mit Beethovens Sonate Nr. 3 in C-Dur. Es war erstaunlich, wie viel Kraft die junge Pianistin in ihre Finger bringen konnte. Die Hände glitten, hüpften und tanzten über die Tastatur, als sei sie mit ihr vollkommen eins. Die Zuhörer hielten manchmal fast den Atem an vor Ergriffenheit und weil sie gefesselt waren durch das ausdrucksstarke Spiel. Ab und zu hörte man nach einem Satz ein tiefes Aufatmen aus dem Publikum.

Genussvoll präsentierte sie ebenso die Préludes von Olivier Messiaen mit erdigen und glockenhellen Tönen sowie das Andante spianato e Grande Polonaise brillante von Frédéric Chopin. Es beeindruckt stark, wie die junge Pianistin in der Musik aufging und das gesamte Konzert ganz ohne Noten spielte. Sie nahm mit ihrer sympathischen natürlichen Art und der grandiosen Virtuosität das Publikum im Haus der Musik vollkommen für sich ein.

Für den lang anhaltenden Applaus bedankte sie sich mit den perlenden Klängen der "Äolischen Harfe", einer Etüde von Chopin.