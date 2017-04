Meßkirch Jugendsozialarbeit in Meßkirch: Zeit für Probleme der Schüler

Schulsozialarbeiter schildern ihre tägliche Arbeit im Gemeinderat und zeigen dabei, dass die Themen der Jugendlichen sich gewandelt haben. Es sei aber nicht alles schlechter, betonen die Mitarbeiterinnen für Meßkircher Schulen.

Im ersten Moment zeichnen die Schulsozialarbeiterinnen ein dunkles Bild, als sie im Gemeindrat ihren Tätigkeitsbericht vortragen: Von Kiffen ist die Rede, von zunehmender Armut und Mobbing in Chats beim Nachrichtendienst WhatsApp. Und ja, Drogen sind ein Thema an den Schulen, an der Conradin-Kreutzer-Schule kam es laut Schulleiterin Gabriele Weiß vor Weihnachten zu zwei Schulausschlüssen – denn das Mitbringen oder das Konsumieren etwa von Cannabis wird nicht geduldet und führt zum Schulverweis. Das seien aber Einzelfälle, betonen Iris Geray und Sandra Stump. Geray ist an der Grund- und Werkrealschule beschäftigt, Stump an der Grafen-Zimmern-Realschule. Sie sagen: "Es hat nicht immer mit der Schule selbst zu tun, aber da landen die Probleme." Es sei auch nicht alles schlimmer geworden, die Themen hätten sich gewandelt.

Deshalb soll die Schulsozialarbeit in Meßkirch voraussichtlich gestärkt werden: aktuell gibt es zwei Vollzeit-Stellen, eine Teilzeit-Stelle sowie zwei duale Studentinnen, eine Auszubildende und drei Freiwilligendienstler. Sie alle sind über das Haus Nazareth in Sigmaringen beschäftigt. Geray und Stump sind ganztags tätig, wobei Stump ihre Arbeitszeit halb an der Realschule und halb mit der Löwenbande, einem Betreuungsangebot bis 16 Uhr, verbringt. Dort sieht sie Handlungsbedarf, denn so könne sie an der Realschule kaum präventiv arbeiten. Dabei sei das besonders wichtig. "Entscheidungen wird es in der nächsten Sitzung geben", kündigte Bürgermeister Arne Zwick im Gemeinderat an. Hauptsamtsleiter Matthias Henle konkretisierte: Bis dahin sei klar, welche Kosten und welche Zuschüsse möglich sind.

"Schulsozialarbeit muss viele Themen aufarbeiten, die im privaten Bereich geschehen", sagt Gabriele Weiß, Leiterin der Conradin-Kreutzer-Schule, beim Ortstermin. Dort gibt es das Angebot seit 15 Jahren, Iris Geray ist seit zwölf Jahren vor Ort und kennt viele Schüler seit ihren ersten Schultagen. Dass gerade Nachrichten bei WhatsApp häufig Thema sind, irritierte einige Gemeinderäte – im Unterricht und in der Schule sei das Schreiben freilich nicht erlaubt, doch die Konflikte werden mit in die Schule gebracht. "Die Probleme gab es schon seit jeher, jetzt gibt es Ansprechpartner", sagt Geray. Das zeige Wirkung, etwa wenn Schüler inzwischen mit Kettenbriefen zu ihr kommen, statt sie einfach weiter zu schicken. Die Schüler würden sich mehr Gedanken machen.

Was im Gespräch häufig fällt, sind die Worte Beziehungsarbeit, Vertrauen und persönliche Stärkung. Denn auch wenn das Angebot an der Schule angesiedelt ist, so kann es um alle Themen des Lebens gehen – auch Liebeskummer oder Tipps, wie man die Nachricht an den Schwarm am besten formuliert. Was Schüler einer Schulsozialarbeiterin erzählen, bleibe immer vertraulich, betont Sandra Stump. Fehltritte in der Freizeit könne die Schule auch nicht ahnden. Und wenn doch Schulleitung oder Eltern informiert werden müssen, erfahren die Schüler das vorab, um keine böse Überraschung zu erleben.

