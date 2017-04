Meßkirch Japanischer Anime-Film: Abenteuer in der Gespensterwelt

Japanischer Anime-Film: Abenteuer in der Gespensterwelt

Der japanischer Anime-Film "Chihiros Reise ins Zauberland" ist im Schloss Meßkirch gezeigt worden.

Meßkirch (imi) Nach längeren Verhandlungen wegen der Lizenzen ist es Kreisarchiv-Leiter Edwin Ernst Weber gelungen, den preisgekrönten Anime-Film "Chihiros Reise ins Zauberland" des Regisseurs Hayao Miyazaki im Meßkircher Schloss zu zeigen. Die Zuschauer im Turmzimmer waren beeindruckt von dem kunstvollen Zeichentrickfilm aus Japan, der vor Augen führte, aus welch reichem Erzähl- und Bildrepertoire der traditionellen japanischen Holzschnitte der Filmemacher schöpfen konnte.

Die Darbietung des Anime-Films "Chihiros Reise ins Zauberland" (2001) gehörte zum Begleitprogramm der Ausstellung "Götter, Krieger und Dämonen. Vom japanischen Holzschnitt zu Manga und Anime", die noch bis zum 18. Juni in der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss zu sehen ist. Hannspeter Kunz, einer der beiden Hauptleihgeber der Ausstellung, erklärte als Auftakt kurz die Technik und ein paar Aspekte zum Inhalt des Films, ohne zu viel preiszugeben.

Anime sind, vereinfacht gesagt, animierte, belebte, also bewegte Manga, wie der zweite Leihgeber, Günter Beck, in einem kleinen Büchlein beschreibt. Für ein Bild mit Hintergrundlandschaft würden bis zu drei Folien hintereinandergelegt, diese einzeln bemalt und schrittweise verändert. Jede kleinste Veränderung wird per Foto festgehalten, erklärte Kunz. Diesen Prozess übernehmen heutzutage die Computer. "Für eine gute Filmqualität braucht es ungefähr 25 Fotos pro Sekunde", beschreibt er. Sind es weniger, vollziehen sich die Bewegungen ruckweise, bei mehr Bildern pro Sekunde gelingen die Bewegungen rund und schön. "Die neuen Filme bemühen sich, Illusion und Wirklichkeit möglichst getreu zu erfassen", erfahren die Zuhörer. Dabei spiele die Verwandlungsfähigkeit eine große Rolle.

Das Film-Märchen wimmelte von Gespenstern, guten und bösen, die fantasiereich und aufsehenerregend gestaltet waren. Das kleine Mädchen Chirico musste in dieser Traumwelt einige Aufgaben lösen, um seine Eltern zu befreien. Dabei bewegte es sich in einer wunderbaren Kulisse. Die Zuschauer erlebten einen ästhetischen Genuss, gespickt mit ordentlich Spannung und bester Unterhaltung.