Meßkirch Japanerinnen von Fastnacht begeistert

Seiko Genkai und Reiko Shizuka aus der Partnerstadt erleben närrische Zeit in Meßkirch.

Meßkirch (km) Sie wussten, dass sie in dieser Woche auf eine ganz anderes Meßkirch treffen würden als sonst, Seiko Genkai und Reiko Shizuka aus der Partnerstadt Kahoku in Japan. Und doch war es etwas Besonderes für sie, die Fastnacht, von der sie nur gehört hatten, einmal direkt in Meßkirch zu erleben.

Am vergangenen Mittwoch landeten sie in Zürich und kamen für eine Woche bei den Familien Frank Wellandt und Helmut Weishaupt unter. Schon am Schmotzigen Donnerstag waren die Erlebnisse groß beim Fastnachtsauftakt mit dem Wurstschnappen beim Rathaus und dem ganzen fastnächtlichen Treiben im Städtle. Jennifer Bausch und Jana Schnall von der Tourist-Information haben sich mit den Gastfamilien zusammen sehr um die Gäste aus der Partnerstadt gekümmert, die mit ihrem Besuch auch einen Auftrag aus Kahoku zu erledigen hatten. Den sie, wie sie zu verstehen gaben, sehr gerne und mit viel Freude und Erwartung ausführten.

Der Verein Kahoku hatte im vergangenen Jahr ein Spendenaufruf speziell für die Flüchtlingshilfe Meßkirch gestartet, der insgesamt 300 Euro einbrachte. "Auch wenn es sich nur um einen kleinen Betrag handelt, freuen wir uns, diesen der Flüchtlingshilfe Meßkirch übergeben zu dürfen", erwähnte in dem beigelegten Schreiben der Vorsitzende des Vereins, Kiyoshi Sakamato.

Die Spendenübergabe fand am Rosenmontag im Bürgermeister-Zimmer statt. Auch einige Flüchtlingsfamilien mit Kindern und das Team der Flüchtlingsbetreuung aus Meßkirch waren dabei, als die Spende an Bürgermeister Arne Zwick übergeben wurde. Auch für die anwesenden Kinder der Flüchtlingsfamilien hatten Seiko Genkai und Reiko Shizuka kleine Geschenke parat. Bürgermeister Zwick dankte für die nette Geste und finanzielle Unterstützung aus dem fernen Japan und hatte auch Erinnerungsgeschenke für die beiden Japanerinnen parat. Am Nachmittag konnten sie nochmals das große närrische Treiben vom Rathausbalkon verfolgen. Noch zwei Tage werden die beiden Frauen aus Japan in Deutschland verbringen und dann die Heimreise antreten.