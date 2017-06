Meßkirch Ja zu Spielplatz und Sportpfad im Gemeinderat

Ohne Gegenstimme beschloss der Gemeinderat, das seitens der CDU-Ratsfraktion vorgebrachte Konzept für einen Abenteuerspielplatz im Hofgarten umzusetzen. Zudem soll in unmittelbarer Nachbarschaft der Beginn eines Bewegungs- und Sportpfads entstehen.

Die Kosten sollen sich auf 52 000 Euro für die Spielgeräte sowie auf 11 000 Euro für das Aufstellen der Geräte sowie für die Fundamente belaufen. Seitens der beauftragten Firma waren weitere 33 000 Euro für den Fallschutz bei den Spielgeräten veranschlagt worden. Im Rat herrschte indes Übereinstimmung, dass dies günstiger zu bekommen ist. Sofern wurde in der Sitzung das Thema "Fallschutz" von der Vergabe ausgeklammert. Martina Mülherr, Vorsitzende der SPD-Fraktion, stellte die Frage, ob im Zuge des neuen Spielplatzes auch neue Parkplätze ausgewiesen werden müssen. Bürgermeister Arne Zwick sicherte zu, das Thema im Auge zu behalten. Bei der Frage nach den Folgekosten sagte er, dass diese unter Umständen darin bestehen werden, einen weiteren Bauhofmitarbeiter einzustellen, da die Arbeit insgesamt mehr werden wird. Karl Mägerle, Ortsvorsteher von Menningen, erinnerte daran, dass es bei einem Spielplatzbau in Menningen vor Jahren ein Zuschuss der "Aktion Mensch" gab und regte an, für den Abenteuerspielplatz einen erneuten Antrag zu stellen. In Menningen sei es vor allem der Integrationsgedanke unterschiedlicher Nationalitäten gewesen, der schließlich zur Vergabe des Zuschusses für den Ort geführt habe, sage Mägerle. Direkt neben dem neuen Spielplatz soll zudem der Beginn eines Bewegungs- und Sportpfads entstehen. Der Weg soll vom Hof- zum Sassenagegarten führen, heißt es in der Vorlage zu der Gemeinderatssitzung des Turnvereins Meßkirch. Die Startgelder des durch den Turnverein mit Partnern organisierten Stadtlaufs und eine Aufrundung dieses Betrags durch die Volksbank sollen das Budget für ein oder zwei Geräte bilden, die den Pfad eröffnen werden.

Dabei soll es sich um speziell für solche Wege entwickelte Geräte handeln. "Die Geräte sind für Jung und Alt nutzbar und wären stadtnah auch für Jedermann erreichbar", heißt es in der Vorlage weiter. Die Fundamente für die Sportgeräte sollen von Mitarbeitern des Bauhofs übernommen werden und der Turnverein wird sich um das Herrichten der Plätze sowie um die Pflege der Geräte kümmern, sagte Joachim Bach, Vorsitzender der Freie Wähler-Fraktion und zugleich Vorsitzender des Turnvereins. Martina Mülherr (SPD-Fraktion) erinnerte in dem Zusammenhang, dass sich Mitglieder des Turnvereins schon seit Jahren auch ehrenamtlich um die Pflege und den Erhalt des Trimm-Dich-Pfads engagieren würden. Auf Vorschlag von Bürgermeister Arne Zwick stimmte der Gemeinderat zu, außerplanmäßig 2000 Euro für den Kauf eines weiteren Outdoorgerätes für den Bewegungs- und Sportpfad bereitzustellen, das dann zur Eröffnung des neuen Angebots gleich mitaufgestellt werden soll.