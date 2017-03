Meßkirch Infoabend zum Windparkprojekt: Hart an Grenze der Wirtschaftlichkeit

Das Interesse der Öffentlichkeit iam Windparkprojekt zwischen Meßkirch und Leibertingen ist groß. Zahlreiche teils kritische Fragen kamen beim Infoabendam Mittwoch aufs Tapet.

Meßkirch-Rohrdorf – "Warum machen Sie das?" – das war eine der Fragen, mit denen sich der ostfriesische Geschäftsmann Immo Müller am Mittwochabend in der Benzenburg-Halle auseinandersetzen musste. Rund 200 Bürger nutzten die erste Veranstaltung zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Windparkprojekt Leibertingen/Meßkirch, um sich zu informieren. Zahlreiche teils kritische Fragen zeigten, dass die Anlieger des möglichen Windparks sind intensiv mit der Thematik beschäftigen.

Doch zurück zur eingangs zitierten Frage. Im Jahr 2013 lag das Ergebnis einer Windmessung vor, nach der im Raum Meßkirch die Windintensität zu niedrig sei, um hier wirtschaftlich einen Windpark zu betreiben. Damit schien für Anlieger und Kommunalpolitik das Thema erledigt. Warum will nun Immo Müller trotzdem am Windpark zwischen Meßkirch und Leibertingen festhalten?

Die Messvorrichtung war am inzwischen demontierten Sendemast des Südwestrundfunks bei Rohrdorf installiert. Müller meinte dazu: "Diese Windmessung am Sendemast war fachlich nicht zu 100 Prozent in Ordnung." Sein Unternehmen, die Regenerative Energien GmbH, kurz Reg.En, habe diese Ergebnisse angezweifelt. Bei seiner Entscheidung, nun doch in Meßkirch zu investieren, spielten die "Messungen unabhängiger Fachbüros" den Ausschlaggeber. Allerdings räumte der Ostfriese ein: "Diese Ergebnisse sind auch nicht berauschend." Gefragt nach Details der Messergebnisse blockte Immo Müller ab. Er verwies darauf, dass sein Unternehmen die Messwerte "für teures Geld" von den Fachbüros gekauft habe. Allerdings gab der Redner zu Protokoll, dass es immer noch möglich sei, dass sich die Unwirtschaftlichkeit am Standort zeige: "Es ist eine ganz enge Geschichte, ich bin aber zu 80 bis 90 Prozent überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Die Investitionen für den Windpark sind enorm. Allein die Kosten für ein einziges Windrad bezifferte Müller auf 5,5 Millionen Euro. Sollten alle 18 möglichen Windkraftanlagen gebaut werden, ergäbe alleine das schon ein Investitionsvolumen von 99 Millionen Euro. Doch auch hier relativierte der Geschäftsführer. Er sei sich sicher, dass nicht alle 18 Anlagen gebaut würden, und bezeichnete den ersten vorgelegten Planentwurf als "Maximalplanung". Müller: "Wir wissen nicht, was von den 18 möglichen Anlagenstandorten noch übrig bleibt."

Zuvor haben die Naturschützer das Sagen, das Stichwort lautet "Umweltverträglichkeitsgutachten". Peter C. Beck vom beauftragten Büro aus Darmstadt stellte im zweiten Teil des Abends fest, dass seltene Tier- und Pflanzenarten nicht das Projekt an sich, zumindest aber einzelne Anlagen zu Fall bringen könnten. Doch bevor er zu Wort kam, meldeten sich die Zuhörer in einer Diskussionsrunde intensiv zu Wort. Ihnen ging es dabei im wesentlichen nicht um Natur- und Artenschutz. Sie stellten Detailfragen zur Technik, zur Wirtschaftlichkeit und zu den für sie als Bürger spürbaren Umweltbeeinträchtigungen. Während Müller immer wieder versicherte, die konkrete Planung stünde erst am Anfang, wollten einige Fragesteller schon genaue Details wissen. Beispielsweise fragte eine Besucherin nach dem Abstand der Anlagen zur Wohnbebauung in Rohrdorf. Müller nannte einen Wert von 1100 bis 1200 Meter. Den Wunsch, eine genau Zahl zu hören, konnte Immo Müller mit Hinweis auf den Planungsstand nicht erfüllen. Besorgten Fragen nach der Lärm- oder Schattenbelästigung entgegnete der Geschäftsführer mit dem Hinweis, dass die geltenden Grenzwerte nicht nur nicht überschritten, sondern in den meisten Fällen unterschritten würden.

Besucherreaktion

Viele Teilnehmer des Informationsabends honorierten die Beiträge von Immo Müller und Peter C. Beck mit Beifall. Andere blieben auch nach der Verantaltung skeptisch bis ablehnend. Ein Besucher mit fachlichem Hintergrund, der namentlich nicht genannt werden möchte, brachte seine Bedenken so auf den Punkt: "Wieso sollten in Meßkirch bis zu 90 Millionen Euro investiert werden, wenn die Wirtschaftlichkeit so auf der Kippe steht. Will die Windanlagenindustrie nur ihre Anlagen verkaufen?" (hps)