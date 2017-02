Meßkirch In Meßkirch wird derzeit an vielen Orten gebaut: Reihenhäuser und Geschosswohnungen entstehen

In Meßkirch wird derzeit an vielen Orten gebaut: Reihenhäuser und Geschosswohnungen entstehen

In Meßkirch wird in diesen Tagen an vielen Orten dafür gearbeitet, neuen Wohnraum zu schaffen. Die Ausschreibungen für das Baugebiet Engelswieser Weg laufen, berichtet Stadtbauamtsleiter Thomas Kölschbach und die Ausschreibung für "Am Jordanbach" in Rengetsweiler sollen in den nächsten vier Wochen erfolgen. Im Engelswieser Weg sollen 19 Bauplätze für Einzelhäuser entstehen und in Rengetsweiler werden es elf Plätze sein. Ebenfalls elf Bauplätze entstehen in Rohrdorf.

Die genauen Quadratmeterpreise müssten noch kalkuliert werden, er gehe jedoch von einem Preis zwischen 100 und 120 Euro am Engelswieser Weg aus, sagt Bürgermeister Arne Zwick. Für Rengetsweiler lasse sich das noch nicht sagen und in Rohrdorf werde der Quadratmeter voll erschlossenes Bauland für 85 Euro verkauft. Die Erschließungsarbeiten sollten sobald wie möglich anlaufen, so dass im Herbst bereits gebaut werden kann. Das Interesse an Baugrund sei nach wie vor sehr groß. In Rohrdorf sei so ein Grundstück schon verkauft und für den Engelswieser Weg lägen bereits zwölf Reservierungen vor, sagt der Bürgermeister.

Für den Engelswieser Weg gebe es auch schon Anfragen von Firmen, die dort Reihenhäuser erstellen möchten. Neben dem Einfamilien- ist der Reihenhausbau dabei derzeit in Meßkirch schon an zwei anderen Stellen der Stadt im Kommen: An der Pfullendorfer Straße steht seit wenigen Tagen ein Schild, das ein entsprechendes Projekt von der Firma Alber ankündigt, bei dem fünf Reihenhäuser entstehen sollen, und das in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses mit auf der Tagesordnung stehen wird, wie Zwick sagt. Der Abriss des Wasserhochbehälters in dem Gebiet sei schon in Auftrag gegeben worden, stellt der Bürgermeister fest. Und an der Schnerkinger Straße plant und baut die Volksbank Meßkirch: Deren Antrag auf den Bau von fünf Reihenhäusern stimmten die Mitglieder des Technischen Ausschusses bereits in ihrer jüngsten Sitzung zu. Wie Immobilienexpertin Renate Hermann von der Volksbank feststellt, gebe es einen großen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in der Stadt. Und angesichts stark gestiegener Baukosten wolle die Bank auch Familien den Kauf von Wohneigentum ermöglichen, die kein freistehendes Haus finanzieren könnten.

"Viele Jahre ist in dem Bereich nichts gelaufen", bemerkt Martin Henkenius, Regionaldirektor bei der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, mit Blick auf die Vorhaben von Alber und der Volksbank. Die Sparkasse plane zwar nicht in das Bauträger-Geschäft einzusteigen, aber bei Baukosten für Einfamilienhäuser ab 400 000 Euro aufwärts könne er sich sehr gut vorstellen, dass es für diese Angebote eine gute Nachfrage geben wird. Was die Finanzierungen betrifft, blickt er voraus: "Das Zinsniveau wird auf einem niederen Niveau mit leicht steigender Tendenz bleiben. Immer noch deutlich unter zwei Prozent." Entsprechend groß werde die Nachfrage nach Wohnbaukrediten bleiben, ist er sich sicher. Auch wenn derzeit nicht viele Immobilien in der Öffentlichkeit zum Verkauf angeboten würden, so gingen unter der Hand doch einige weg und auch bei Wohnungen gebe es eine große Nachfrage, berichtet er von seinen Erfahrungen.

Und auch beim Wohnungsbau tut sich in der Stadt etwas: "Die Baugenehmigungen für das Sechsfamilien- und die beiden Achtfamilienhäuser an der Schnerkinger Straße liegen mir vor", sagt so der Meßkircher Unternehmer Eduard Freitag. Die Entkernung der Conradin Kreutzer-Stube sei schon im Gang und mit dem Abriss werde begonnen, sobald es das Wetter zulässt. Und auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite soll das Haus mit der Nummer 18 Ende April oder Anfang Mai abgerissen werden, um so Platz für die beiden Neubauten zu schaffen, kündigt er an.

Zusätzlich zu diesen Vorhaben verweist Bürgermeister Zwick noch auf die Projekte am Stachus und in der Tuttlinger Straße und resümiert die städtische Perspektive: "Wir sind froh darum, dass sich was tut." Es seien allesamt schöne Planungen und auf dem derzeitigen Markt werde das neue Angebot dringend gebraucht.