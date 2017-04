Meßkirch In Meßkirch-Schnerkingen gibt es jetzt eine kostenlose Elektrotankstelle

In Meßkirch-Schnerkingen gibt es jetzt eine kostenlose Elektrotankstelle

Der Strom für die Stromzapfsäule stammt aus einer Fotovoltaikanlage und gehört zum Energieplushaus von Daniel Braun.

In der Johann-Roder-Straße 6 in Meßkirch-Schnerkingen haben diese drei Herren eine Elektrotankstelle zur kostenlosen Nutzung eröffnet. Der Strom stammt aus einer Fotovoltaikanlage. Das zur Tankstelle gehörige Energieplushaus wird von Daniel Braun (rechts) bewohnt. Zusammen mit Gerold Schellinger (links) und Winfried Braun stellte er das neue Angebot vor. Weitere Information gibt es vor Ort in Schnerkingen.