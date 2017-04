Meßkirch Im Schloss wird bei der AOK-Kochshow geschlemmt

250 Menschen genossen die AOK-Kochshow im Meßkircher Schloss, die Veranstaltung fand dort erstmals statt und war ausverkauft. Wer ein Ticket ergattern konnte, erhielt ein drei-Gänge-Menü, das mit Hilfe des Bürgermeisters Arne Zwick entstand, und allerlei Tipps. Vielerorts zu hören: "Ich werde das gleich mal ausprobierten."

Ein Kocherlebnis für alle Sinne bot die zweieinhalbstündige AOK-Kochshow der AOK Bodensee-Oberschwaben im Schloss Meßkirch. Mit über 250 Gästen war die Veranstaltung ausverkauft. Im großen Saal war eine Schauküche aufgebaut worden, in der Profikoch Michael Nipp vom "Gasthaus zum Adler" aus Meßkirch-Heudorf die Gäste verwöhnte. Mit ihm agierten AOK-Ernährungsfachkraft Heike Riester, Roland Beierl, Geschäftsführer der AOK Bodensee-Oberschwaben und Bürgermeister Arne Zwick als Beiköche an den Messern und Töpfen.

Seit zehn Jahren gibt es die AOK-Kochshow, die an wechselnden Orten stattfindet. Aber erstmals im Meßkircher Schloss. Dort, wo Fürstinnen und Fürsten gekocht haben und sich bekochen ließen, erklärte Moderator Nik Herb, der locker plaudernd durch den Abend führte. Es geht nicht nur um bewusstes Essen, sondern auch um Genuss, unterstrich Heike Riester. Die Ernährungsfachkraft flocht in das kurzweilige Küchengeschehen viele wertvolle Tipps zu Hygiene, Verwendung und Verarbeitung der Zutaten, und bewusster Ernährung ein.

Unter der Regie von Michael Nipp machte sich die Kochcrew an die Zubereitung des Drei-Gänge-Menüs: Mit der "Karotten-Kokos-Ingwersuppe" hatten Nipp und Riester eine schöne, leichte Frühlingssuppe gewählt. Ein "Versucherle" von Vorspeise und Dessert erhielten alle 250 Gäste. Dabei stellte Heike Riester dem Genuss der Suppe eine Achtsamkeitsübung voran. Eine Minute sollten die Gäste die Suppe betrachten und die Komponenten wahrnehmen. "Konzentrieren Sie sich auf das Hier und Jetzt", empfahl Riester.

Bürgermeister Arne Zwick gab in der Rolle des "Auszubildenden" von Michael Nipp beim Hauptgang zu, er stehe mehr auf die klassische Rollenverteilung. Er werde mehr zu Hilfsdiensten herangezogen und müsse etwa Zutaten aus dem Keller holen. Michael Nipp war keinerlei Aufregung anzumerken, dass so viele Augenpaare ihn während des Kochens beobachteten. Schließlich hatte er während seiner Koch-Wanderschaft bereits eine Woche in Lech am Arlberg für den König von Jordanien gekocht, wie er erzählte. Während Beierl und Zwick den Spargel schälten, bereitete Nipp das pochierte Kalbsfilet im Kräutermantel zu. Dazu wurden Quarkgnocchis gereicht.

Ganz besonders erlebten sechs Gäste diesen Abend am VIP-Tisch direkt vor der Schauküche. Annette Lauer und ihre Mutter Franziska Schwarz aus Meßkirch, Albert und Siglinde Herre aus Ringgenbach waren die glücklichen Gewinner des SÜDKURIER-Gewinnspiels. Dazu setzten sich Kathrin Futterknecht aus Schelkingen und ihre Mutter Claudia Futterknecht. Sie wurden zu Beginn der Veranstaltung von Roland Beierl aus der Losbox gezogen. Die sechs VIPs durften den Hauptgang dann exklusiv genießen. "Wir werden verwöhnt" freute sich Franziska Schwarz und will die Rezepte für ihr Ostermenü verwenden. Für Albert Herre waren die Quarkgnocchis "etwas ungewohnt", wie er zugab. Zum Dessert gab es Rosmarin-Panna-Cotta mit Apfel-Vanille-Kompott.

"Wir haben alle den Abend und die lockere Atmosphäre genossen", waren sich die VIP's einig. Auch die Gäste waren voll des Lobes: "Das Fleisch im Wasserbad fand ich klasse. Ich werde das gleich mal ausprobierten", sagte Ingrid Eichelmann aus Einhart. Im Turmzimmer hatten die Kooperationspartner Informations-und Verkaufsstände aufgebaut. Ebenso hatten die Veranstaltungspartner Einkaufsgutscheine, Geschenke und Campus Galli-Eintrittskarten zur Verfügung gestellt, die während der Veranstaltung verlost wurden.

Ernährungstipps und Wissenswertes zu Spargel von den Experten

AOK-Ernährungsfachkraft Heike Riester gab Tipps zur Ernährung, Koch Michael Nipp zu dem Frühlingsgemüse Spargel.