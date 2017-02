Meßkirch Hoher Besuch beim Frühschoppen

Sechs Redner in der Bütt und eine Ehrung – der närrische Frühschoppen im Froben war auch dieses Jahr wieder ein absoluter Höhepunkt des Schmotzigen und die vielen Besucher honorierten das Engagement der Akteure mit viel Applaus.

Mit Angela Merkel alias Günter Schäuble und Donald Trump, verkörpert von Markus Herz, brachten auch zwei politische Schwergewichte die Stimmung zum Kochen. Merkel hatte auf der Heimfahrt von einem Urlaub im Allgäu ihren Parteikollegen Arne Zwick einen Besuch abgestattet und kündigte an, in 30 Jahren als erste Bundespräsidentin den Berlinger Flughafen zu eröffnen. Entscheidungen seien manchmal zäh, weswegen ja auch "Cä De U" heiße. Die Erstaufnahmestelle aus Sigmaringen empfahl sie, auf den Campus Galli zu verlegen. Das sei für diejenigen, die dort immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommen, der richtige Platz. "I geh jetzt", kündigte sie an. Und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sei ihre Botschaft: "Ich trete zurück."

Trump hatte es auf die Kommunalpolitik abgesehen und Herz kündigte an, beim Bürgermeisterwahlkampf im kommenden Jahr gegen Arne Zwick anzutreten. In den USA habe er leider vergessen, dass sein Opa aus Deutschland auch nicht alteingesessen war und so habe er das Land verlassen müssen. Nachdem Sigmaringen kein Erbarmen zeigte, sei er nach Meßkirch gekommen. Sein Motto für den Bürgermeisterwahlkampf: "Make Meßkirch great again." Dafür sah er schon gute Chancen für sich. Schließlich bringe er eine große Familie mit und mit Blick an die Meßkircher Geschäftswelt versprach er: "Wenn meine Frauen shoppen, kann die keiner stoppen." Sein kommunalpolitisches Programm: Den Stadtrat zu verkleinern. Denn: "Sahne und ich, wir machen das allein." Eine Stadtmauer gegen Zuzug von Nicht-Badenern und s'dät laufe.

Nikola Hanke hatte schon zuvor vorgeschlagen, die Stadt um touristische Attraktionen a la Paris, Belgien oder Pisa zu verschönern denn dann, rief sie, mache das Hotel am Sandbühl auch Sinn. Elisabeth Nabenhauer schlüpfte wieder in die Rolle von Ritter Kuno und berichtete, was sie das Jahr über so alles bewegt hatte. Der Kinderspielplatz beim Sassenage-Garten solle gebaut werden, forderte sie und sagte, sie könne nicht verstehen, weshalb Schuh-Müller sein Haus verkaufen wolle. Sie erinnerte an die vielen Umleitungen im Sommer und sagte mit Blick auf die Nordumgehung: "Ich kann noch nicht recht jubeln, fährt alles mal weit um Meßkirch rum." Als Kandidatin für das Nasenschleifen 2018 empfahl sie Anne Will, die würde sie persönlich hintragen, um dem Talkrunden-Gschwätz am Sonntagabend ein Ende zu bereiten.

Roland Schank nahm das Geschehen im Städtle gewohnt gekonnt auf's Korn. Um die Innenstadt voranzubringen, kam sein Vorschlag: Die Hauptstraße mit Glas zu überdache und in jedes Haus e Wirtschaft mache. "Wer eikauft im Städtle, hett denn au no weng Spaß i unserer Meßkircher Drosselgass." Für gut befand er es, wenn Bürger bei der Planung beteilgt werden. "D'Geschäftsleut wäred jo sicher it auf die glorreiche Idee kumme, dass me die Parkplätze kennt au vuschwinde lasse, wahrscheinlich zugunschte vun e paar wunderschäne Saumarkt-Terrasse." Verziert mit noch viel schönerem Mobiliar aus Paletten, die schon heute zu den Toursmus-Magneten zählten. Doch: Er würde in der Gestaltung größer denken. "De Müller Menne will jo eh grad sei Hitte vuschenke, die dät i denn abreiße und vielleicht s Trautweins dezue, no kennt me a dem Platz was richtiges due.

" Und: I denk an e Art Ablach-Philharmonie." Auch Manne Haug ging als letzter Redner in der Bütt auf den geplanten Verkauf von Schuh Müller ein und wusste von einem Deal mit Zwick, der ein neues Rathaus an der Ablach bauen will. Schließlich sei der Feinstaub vom Krematorium nicht zu verachten und in der Altstadt würde sowie nichts mehr laufen.

Eine Ehrung

Zunftmeister Martin Birk eröffnete den närrischen Frühschoppen im Froben mit einer Ehrung: Markus Löffler erhielt für seine jahrelanges Engagement für die Meßkircher Fasnet von ihm den Verdienstorden der Zunft überreicht. Zuvor hatte der Zunftmeister mit Blick auf die Kreutzerstube und die Niedere Mühle festgestellt: "Solangsam wird es eng mit den Gaststätten in der Stadt" und an den Schultes appelliert, dem Wirtshaussterben Einhalt zu gebieten. (mos)