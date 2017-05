Viele Besucher kamen zur Schafschur und zum historischen Markt auf Campus Galli.

"This is an absolutely fantastic place", äußert sich Ian McLaren aus Schottland begeistert. "Das ist ein absolut fantastischer Platz", lobt der Lehrer von der Lenzie-Academy aus der Nähe von Glasgow Campus Galli, während er den Geruch von Bernstein-Tinktur einatmete. Werner Schinko hatte sie ihm auf den Handrücken getröpfelt und erklärte Wirkungsweise und historische Bedeutung. Wie der Austauschgast des Pfullendorfer Gymnasiums nahmen viele neugierige Besucher die Möglichkeit wahr, auf dem historischen Markt die verschiedenen Waren zu kosten, zu riechen, anzuschauen und zu befühlen.

Einen weiteren Publikumsmagneten bildete an diesem Wochenende das Tiergehege, in dem die Tierpfleger Raphael Schramm und Lars Schmutz die Schafe von ihrer Winterwolle befreiten. Rund um den Holzzaun scharten sich Zuschauer jeden Alters, um gebannt den Handgriffen der Tierpfleger zuzusehen. Erst fixierten sie das Schaf gut an ihrem Körper, um mit sicherer Hand die Schere nah an der Haut zu führen. Die andere Hand musste die Schafshaut glatt ziehen, damit keine Falte zwischen die Scherenklingen gerät.

20 bis 30 Minuten dauere es, bis ein Schaf geschoren ist, erklärt Lars Schmutz. Wenn es sich ruhig verhält, gehe es richtig gut. Allerdings müssten sich die Schafe erst an ihr neues Aussehen gewöhnen. "Nach der Schur haben sie Schwierigkeiten, sich gegenseitig zu erkennen", erklärt der Tierpfleger, da sich die Schafe am Geruchssinn orientieren.

An weiteren Stationen erfuhren die Besucher, wie die Wolle verarbeitet und gefärbt wird. Fertiges bot der historische Markt auf dem Marktplatz der karolingischen Klosterbaustelle an. Dort gab es Lederprodukte zu bestaunen, Korbwaren in allen Formen, Öle, Kräuter, Tees und Naschereien sowie Schmuck, der mit der Technik des Tauschierens hergestellt wird. Goldschmied Tobias Michel erklärte, wie er diese Einlegearbeiten mit Edelmetall ausführt, die im Frühmittelalter sehr beliebt waren. "Dies ist eine uralte Technik, die bereits die Kelten und Alemannen nutzen", erklärt er den Besuchern.