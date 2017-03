Meßkirch Herausgeber stellt Buch "NS-Belastete aus Südbaden" vor

Das Buch \"NS-Belastete aus Südbaden\", Band 6 in der Reihe \"Täter Helfer Trittbrettfahrer\", wird am 28. März in Meßkirch präsentiert.

"Täter Helfer Trittbrettfahrer": Soeben ist in dieser Reihe als Band 6 der Titel „NS-Belastete aus Südbaden" erschienen. Die Vorstellung des Buches findet am Dienstag, 28. März, ab 20 Uhr im Turmzimmer von Schloss Meßkirch statt, heißt es in einer Mitteilung der Museumsgesellschaft.

Seit 2010 erscheinen in der auf zehn Bände angelegten Buchreihe Biografien über NS-Belastete aus ausgewählten Regionen in Baden-Württemberg. Bereits erschienen sind Bücher über NS-Belastete von der Ostalb, aus dem östlichen Württemberg, der Region Ulm/Neu-Ulm, Oberschwaben sowie dem Bodenseeraum. Jetzt folgt der südbadische Band. Er wird voraussichtlich im Herbst 2017 durch einen entsprechenden Band für Nordbaden ergänzt.

Im Zuge der Recherchen wurden erneut viele Archive besucht, um 25 Männer mit einschlägiger Betätigung näher zu untersuchen. 19 Autoren beschreiben in „NS-Belastete aus Südbaden" in detaillierten Biografien, was der Holocaustforscher Raul Hilberg einmal so umschrieben hat: „Ob sie befahlen oder gehorchten, am Schreibtisch saßen oder im Freien wirkten: Sie alle waren zur Stelle, wenn es darauf ankam, und sie handelten mit der ihnen zu Gebote stehenden Gründlichkeit.“

An diesem Abend wird Helmut Weißhaupt, Konrektor in Meßkirch, Ernst Bäckert vorstellen, den NS-Kreisleiter von Meßkirch, Stockach und Überlingen. Der Diplom-Sozialwissenschaftler und Herausgeber des Buches, Wolfgang Proske, widmet sich Conrad Gröber, dem ehemaligen römisch-katholischen Erzbischof in Freiburg. Veranstalter sind das Kreisarchiv Sigmaringen sowie die Museumsgesellschaft Meßkirch. Die Buchvorstellung ist öffentlich. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos.

Weitere Informationen zur Buchreihe im Internet unter www.ns-belastete.de