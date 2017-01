Meßkirch Haushaltsdebatte mit vielen Details

Der Stadt Meßkirch steht im Haushaltsjahr 2017 mit dem geplanten ersten Abschnitt der Hallenbad-Sanierung ab Herbst ein Großprojekt bevor. Ein zweiter Schwerpunkt des neuen Haushalts, der am Dienstagabend erstmals in öffentlicher Sitzung vorgestellt und in der nächsten Sitzung am 21. Januar verabschiedet werden soll, liegt in der Erschließung neuer Baugebiete. Eine Akzentsetzung, die wichtig sei, wie Bürgermeister Arne Zwick angesichts der derzeitigen Nachfrage nach Bauplätzen und einer gestiegenen Einwohnerzahl feststellte. Seitens der CDU, der Freien Wähler und der SPD wurde das genauso gesehen und so gab es an diesen, seit längerem bekannten Vorhaben, auch keinerlei Kritik.

In ihren Haushaltsreden erkannten die Vorsitzenden der drei Gemeinderatsfraktionen indes noch einigen Diskussions- und Nachbesserungsbedarf an mehreren anderen Stellen des Haushaltsplan-Entwurfs. Den Auftakt dabei machte Christa Golz, Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion. Sie führte folgende Punkte an:

Der Endausbau der Roder-Straße wurde auf CDU-Vorschlag hin noch in den Haushalt 2017 neu mitaufgenommen. Alle Bauplätze an der Straße seien verkauft und der Schritt deshalb notwendig, sagte Golz. Ohne Gegenstimme wurde beschlossen, die Kosten bis zur nächsten Sitzung zu kalkulieren und die Erschließung gemeinsam mit den Ausschreibungen zum Engelswieser Weg und dem Baugebiet Jordanbach vorzunehmen. Entgegen dem ursprünglichen Vorschlag, die Bauhoferweiterung bei 200 000 Euro zu deckeln und Arbeiten im Wert von 90 000 Euro durch die Bauhof-Mitarbeiter ausführen zu lassen, einigten sich Rat und Verwaltung zudem, zunächst ein Gesamtkostenkonzept für die Erweiterung im Gremium vorzustellen, um dann weiter zu entscheiden. Zwick hatte sich zuvor dagegen ausgesprochen, dass "der Bauhof den Bauhof selbst baut" und auch Joachim Bach (FW) gab zu Bedenken: "Ich würde den Bauhof nicht noch mehr belasten." Durch Eigenleistungen werde es zudem zu Verzögerungen beim Bau selbst kommen.Als eine Herzensangelegenheit bezeichnete Golz das Thema einer Überdachung und eines Windschutzes bei der Friedhofskapelle in Meßkirch. Bei Minusgraden und Wind von allen Seiten eine Stunde vor der Kapelle ausharren zu müssen, sei für Besucher von Beerdigungen schlimm und eine Zumutung, unterstrich sie. "Es muss möglich sein, hier etwas zu tun, auch wenn die Kapelle unter Denkmalschutz steht", forderte sie. Zwick verwies darauf, dass alle bisherigen Anläufe seitens der Stadt, hier Abhilfe zu schaffen, immer am Denkmalschutz gescheitert sind. Golz beharrte indes darauf und forderte die Verwaltung dazu auf, sich in der Angelegenheit dann an die Landrätin zu wenden. Insa Bix (CDU) schlug vor, durch eine entsprechende Bepflanzung einen Windfang zu ermöglichen, und Patricia Hutla (FW) brachte die Idee eines mobilen Windschutzes ins Gespräch. Erich Bauer (FW) brachte einen weiteren Aspekt in die Runde und sprach sich für Bestattungsgottesdienste in den Kirchen aus. Zwick sagte zu, einen erneuten Antrag für einen Windschutz zu erarbeiten. Eine Überdachung hielt er für unrealistisch, ebenso einen mobilen Windschutz, der dem Wind auf dem Gelände nicht standhalten würde. Beim Thema Friedhofs-Parkplatz, der ebenfalls von Golz angesprochen wurde, empfahl er, mit dem Herrichten des Parkplatzes bis nach der Fertigstellung des Krematoriums zu warten.Einstimmig sprach sich der Rat zudem dafür aus, eine Elektro-Tankstelle nicht beim Schloss, sondern bei der Touristinformation oder zwischen dem Hauber Einrichtungshaus und der Metzgerei Frick anzusiedeln, um so einen Beitrag zur Innenstadt-Belebung zu leisten. Thomas Nuding (FW) verwies darauf, dass die eingestellten 10 000 Euro für eine Elektro-Autoladestation zuwenig seien und man kam überein, sich zunächst noch intensiver mit dem Thema beschäftigen zu wollen. Bei zwei Enthaltungen fiel zudem der Beschluss, die eingestellten 80 000 Euro für die Planung eines Kindergarten-Neubaus mit einem Sperrvermerk zu versehen und Stadtbauamtsleiter Thomas Kölschbach die Planung zu übertragen. Zugestimmt wurde zudem der Bereitstellung eines öffentlichen W-Lan-Netzes am Saumarkt, Adlerplatz, am Marktbrückle sowie im Schloss-Außenbereich.

Erklärungsbedarf sah Golz dann noch bei folgenden Punkten, denen die Fraktion indes zustimmte: Für Gebäude-Erhaltungsmaßnahmen am Gymnasium sowie an der Real- und Grundschule wurden rund 100 000 Euro in den Entwurf eingestellt. Angesichts des guten Zustands der Gebäude stellte sich Golz die Frage, wie dieser Betrag zusammenkommt. Zwick entgegnete, dass es sich hierbei um viele kleine Dinge handle, die sich zu dem Betrag aufaddierten. Golz wies zudem auf den Kauf von 41 Rechnern für die Förder- sowie die Grundschule Rohrdorf für rund 50 000 Euro hin, worauf der Bürgermeister sagte, dass sich der Kauf an einer Ausstattungs-Empfehlung des Landesmedienzentrums richte. Schließlich wies Golz auf das Thema Heimatmuseum hin. "Im nächsten Jahr sollten wir einen ordentlichen Betrag einstellen, damit das weiterläuft", hielt sie fest. Derzeit sei es so, dass der Museumsleiter oft bei Haushaltsauflösungen kontaktiert werde, es indes keinen Platz mehr im jetzigen Museum gibt, um Dinge einzulagern. Laut Zwick, soll nach dem Auszug des Notariats zunächst die Renovierung der Räume angegangen werden. Dazu sollte das Gespräch mit der Museumsleitung gesucht werden.

Joachim Bach, Vorsitzender der Freien Wähler Fraktion, stellte den Antrag, die Beteiligung der Stadt am Vermarktungsprojekt "Junge Donau" zu streichen. Jürgen Alber (CDU) hielt dagegen, dass es ich dabei um eine gute Sache handle, die lokale Erzeuger fördert. Der Rat stimmte bei sieben Gegenstimmen für die Teilnahme an dem Projekt. Bei zwei Gegenstimmen beschlossen wurde der Antrag von Bach, dass die eingeplanten 50 000 Euro für einen Abenteuerspielplatz im Hofgarten mit einem Sperrvermerk versehen werden. So wie auch Martina Mülherr (SPD) forderte er ein pädagogisches Konzept für den Spielplatz sowie eine Detailplanung ein. Karl-Heinz Thoma (CDU) informierte, dass das derzeit bei der Firma Oschwald stehende Boot, welches in den Spielplatz integriert werden soll, derzeit vom TÜV geprüft wird. Die Räte kamen überein, dass das Projekt erneut beraten werden soll, sobald das TÜV-Urteil feststeht. Abgelehnt wurde der Antrag von Bach, den Parkplatz bei der Benzenburghalle einzuebnen und grob zu befestigen.

Seitens der SPD-Ratsfraktion schlug deren Vorsitzende Martina Mülherr vor, 10 000 Euro für die Verbesserung der Infrastruktur für Fahrradfahrer einzustellen. Konkret nannte sie: "Eine Ladestation für Elektrofahrräder bei der Touristinfo und Fahrradständer in der Innenstadt." Der Gemeinderat stimmte diesem Vorschlag zu. Abgelehnt wurde hingegen der Antrag auf eine Budgeterhöhung für Pflegemaßnahmen. Angenommen wurde der Antrag, eine Mikrofonanlage im Ratssaal zu installieren, die in einem Zug mit weiteren Maßnahmen für den Meßkircher Ratssaal 2017 erfolgen soll. Darüber wird der SÜDKURIER in seiner morgigen Ausgabe berichten.

