Meßkirch HGV setzt sich für eine lebendige Innenstadt ein

Die Einzelhändler und Gewerbetreibenden in Meßkirch setzen sich für eine lebendige Innenstadt ein. Bei der Jahresversammlung der Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) waren die Aufbruchssignale deutlich.

Meßkirch – Die Einzelhändler und Gewerbetreibenden in Meßkirch müssen an verschiedenen Fronten kämpfen und aktiv sein, wenn die Innenstadt auch in Zukunft mit Leben erfüllt sein soll. Das ist die Botschaft, die von der Jahresversammlung der Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) ausgeht. Im Gasthaus "Adler" in Lettishofen waren die Aufbruchssignale deutlich. Die Innenstadthändler sind nicht auf sich alleine gestellt, sondern sie haben in der Stadtverwaltung und mit dem Internet zwei starke Verbündete an ihrer Seite.

Im Rahmen der Versammlung wechselte turnusgemäß der GHV-Vorsitz von Michael Karl an Heimrad Sauter, den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden. Neuer Vize ist Jürgen Fecht. Michael Karl gehört dem Vorstand nun als Beisitzer an.

Insa Bix, die als stellvertretende Bürgermeisterin die Stadtverwaltung bei der Versammlung repräsentierte, bestätigte, dass in den vergangenen zwölf Monaten "viel an Dialogarbeit zwischen dem GHV und dem Rathaus" geleistet worden sei. Die Kommunalpolitikerin unterstrich: "Es ist wichtig, dass beide am selben Strang ziehen." Sie zog eine positive Bilanz dieser Zusammenarbeit und erklärte: "Wir sind auch im Vergleich mit Sigmaringen auf einem guten Weg." Dem bisherigen GHV-Vorstand bescheinigte Bix, "tolle Vorstandsarbeit" geleistet zu haben.

Trotzdem scheint es zwischen der Mittelstandsvereinigung und dem Rathaus noch Klärungsbedarf zu geben. Das wurde aus dem Rechenschaftsbericht von Schriftführer Benjamin Lang deutlich. Mit Blick auf die Gewerbeschau im April stellte Lang fest: "Aufgrund des guten Verlaufes konnten wir den Veranstalter Josef Greiter auch schon für die Regie-Messe 2019 buchen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Stadtverwaltung zu dieser gewerblichen Verkaufsveranstaltung würden wir diese gerne wieder nach bewährtem Rezept am 6. und 7. April 2019 durchführen."

Vorbehaltlich der Zustimmung der Stadtverwaltung? Im SÜDKURIER-Gespräch erläuterte Lang: "In der neuen Hallengebührenordnung sind gewerbliche Verkaufsveranstaltung ausgenommen. Ich weiß nicht, ob das auch für die Regiomesse 2019 gilt." Nachfrage bei Bürgermeister Arne Zwick. Der Rathauschef erklärte: "Wir wollen keine gewerblichen Verkaufsveranstaltungen in der Stadthalle. Die Regiomesse ist jedoch eine gemeinsame Veranstaltung des GHV und des HGV Leibertingen, also eine Vereinsaktion. Die Regiomesse 2019 kommt, jedenfalls soweit es die Stadt betrifft."

Positiv sieht es auch bei den Finanzen des GHV aus. Kassierer Markus Herz: "Wir konnten das GHV-Konto mit einer schwarzen Null abschließen." Das gemeinsame Regiomessekonto mit Leibertingen stehe nach dem Ergebnis der Regiomesse 2017 deutlich im Plus. Nach den Vorstandswahlen sieht das Leitungsgremium des HGV so aus: Vorsitzender: Heimrad Sauter, stellvertretender Vorsitzender: Jürgen Fecht. In ihren Ämtern wurden Benjamin Lang als Schriftführer und Markus Herz als Kassenwart bestätigt. Beisitzer sind Manuel Nabenhauer, Harry Knoll, Martin Henkenius und Michael Karl.

"Online informieren, lokal kaufen"

Mathias Bank vom Meßkircher Software-Haus Repalogic wies in seinem Vortrag auf die Möglichkeiten des Einzelhandels im Internetbereich hin.