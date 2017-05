Meßkirch Großer Einsatz für Pflege der Sportanlage beim VFR Menningen

2017 stehen beim VFR Menningen dringende Sanierungsarbeiten der Rasenfläche an.

Meßkirch-Menningen (km) Bei der Hauptversammlung hat der VFR Menningen einen Einblick in die Tätigkeiten des Vereins gegeben. Das Interesse am Vereinsgeschehen ist groß, wie der Vorsitzende Timo Rauser bei der Versammlung im Vereinsheim feststellen konnte.

Fußball gab es auch nach dem Zusammenschluss mit dem SV Meßkirch 04 in Menningen, da Mannschaften des SV Meßkirch wegen Arbeiten am Meßkircher Stadion teilweise in Menningen trainierten und Turniere spielten. "Wir haben unsere Sportanlage und die erforderlichen Nebenräume gerne zur Verfügung gestellt, was natürlich einen gewissen Einsatz unserer Mitglieder verlangte, die für die Betreuung zuständig waren. Doch es hat alles hervorragend funktioniert", sagte Rauser.

In Eigenregie mit dem Dorf-Gaudi-Turnier, dem S-Cup, hat sich seit Jahren ein gutes Team hervorgetan, das auch das Dorffest mit unterstützt. Dass die Sportanlage vorbildlich aussieht, liege allein am Vierer-Team um Patrik Strobel, Peter Hofmann, Uwe Kempf und Landolin Restle, das sich um die Pflege der Anlage kümmere. Timo Rauser sprach dem Team seinen besonderen Dank aus.

Helmut Rauser als Kassierer des Vereins wies darauf hin, dass im abgelaufenen Jahr ein neuwertiger Rasentraktor angeschafft wurde, sodass beim Jahresabschluss ein Minus zustande kam, das durch Rücklagen ausgeglichen werden konnte. Er erinnerte gleichzeitig daran, dass einige andere Maßnahmen dadurch zurückgestellt werden mussten.

Schriftführerin Corinna Rauser erinnerte an den Ablauf des Dorf-Gaudi-Turniers und die Sitzungen des Vorstands. Für das Jahr 2017 stehen dringende Sanierungsarbeiten der Rasenfläche an sowie die Anschaffung eines Ballfangnetzes. Das Dorf-Gaudi-Turnier wird in diesem Jahr am Wochenende 17. und 18. Juni stattfinden.