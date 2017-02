Meßkirch Gesundheit steht bei der Regiomesse 2017 mit im Mittelpunkt

Die Regiomesse nimmt Formen an. "Das Thema Gesundheit wird einen absoluten Schwerpunkt in diesem Jahr darstellen", sagt Messeveranstalter Josef Greiter, der die größte Leistungsschau im Landkreis Sigmaringen in diesem Jahr zum vierten Mal im Auftrag der Handels- und Gewerbevereinigung Leibertingen und der Gewerbe- und Handelsvereinigung Meßkirch auf die Beine stellt. Auch der SÜDKURIER werde als Heimatzeitung vor Ort mit einem Gewinnspiel mit dabei sein, kündigt Marketingleiterin Sabine Schilling an.

Auf der anderen Seite werde es bei der Veranstaltung am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, ganz klassisch rund um das Thema Handwerk gehen. Die Maler- und Lackiererinnung Sigmaringen werde so mit einem Info- und Showtruck vertreten sein, bei dem es primär rund um die Ausbildung zum Maler gehen werde. Wie wird man eigentlich Maler und Lackierer? Was lernt man da und wer oder was ist man danach? Sind so einige der Fragen, um die es gehen soll und mit denen den Besuchern der Weg in das Malerhandwerk aufgezeigt werden soll. Von der Firma Reuter Malerwerkstätten aus Krauchenwies werden zwei Auszubildende mit vor Ort sein, um Fragen zu beantworten, sagt Daniel Reuter.

Ebenfalls in Richtung der jüngeren Messe-Besucher gerichtet sei das Angebot eines Fifa-Turniers, das auf der Spielkonsole ausgetragen werden wird, und bei dem sich Jugendliche ab 14 Jahren gegeneinander messen können. Begonnen werden soll am Messe-Samstag mit den Achtelfinal-Spielen und am Sonntag werde es dann das Finale geben, in dem es für den Gewinner eine Spielkonsole inklusive Zubehör im Wert von 500 Euro zu gewinnen geben werde. "Mit etwas Glück werden wir in diesem Jahr die Marke von 100 Ausstellern erreichen", freut sich der Messeveranstalter. Und mit Blick auf den Schwerpunkt "Gesundheit" fährt er fort: "Es wird 24 Vorträge in zwei Vortragsräumen geben" und zudem sei ein Gesundheitsparcours geplant. Auf dem Messeplan seien dabei die daran teilnehmenden Stände gekennzeichnet, an denen die Besucher beispielsweise Informationen zum Thema "Phobien" erhalten sollten und mit dem noch ein weiteres Gewinnspiel verknüpft werden soll.

Julia Waßer, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei den Kliniken Landkreis Sigmaringen, stellt indes das vorläufige Vortragsprogramm zum Thema Gesundheit vor. Am Messe-Samstag werde so ab 13 Uhr Hubert Hug, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und Leiter des Darmzentrums Sigmaringen, einen Vortrag halten zum Thema "Schlüssellochchirurgie-Was geht, was ist sinnvoll?" Um 14 Uhr werde Zoltan Varga, Chefarzt der Urologie und Kinderurologie und Leiter des Prostatakarzinomzentrum, über "Prostatakrebsvorsorge mit PSA – Sinn oder Unsinn – Fakten zur nicht endenden Diskussion" referieren und ab 15 Uhr steht ein Vortrag von Jörg Conzelmann, Oberarzt der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, zum Thema "Durchblutungsstörungen der Beine" auf dem Programm. Den ersten Messetag beenden wird ein Vortrag von Ekhard Maurer, Oberarzt der Anästhesie und Leiter des Schmerzzentrum Sigmaringen, über Strategien gegen chronischen Schmerz. Beginn des Vortrags soll um 16 Uhr sein. Am Messe-Sonntag werde es wiederum um 13 Uhr mit dem Vortragsprogramm losgehen. Gabriele Käfer, Leitende Oberärztin der Onkologie und Sprecherin des Onkologischen Zentrum Sigmaringen, werde über das Thema "Palliativmedizin" sprechen. Ab 14 Uhr soll Dolores de Mattia, Chefärztin der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, über "Aortenaneurysma" einen Vortrag halten und ab 15 Uhr ist ein Vortrag von Ralf Wegner, Oberarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie und Koordinator des Endoprothesenzentrum Sigmaringen, zum Thema "Arthrose bei großen Gelenken". Die Zeiten bleiben in jedem Fall gleich, eventuell gebe es aber noch dahingehende Änderungen, dass es einen Wechsel bei den Referenten kommt, sagt Waßer.

Überschrift Info

Die Themenkreise im Einzelnen sind: Haus & Energie, Marktplatz der Region, Gesundheit, Wellness & Sport, Mobilität, Regionale Spezialitäten sowie Freizeit, Reise & Tourismus. Die Öffnungszeiten sind am Samstag, 1. April, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 2. April, in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr. Messeveranstalter Josef Greiter richtet in der Region auch seit dem Jahr 2007 die Energie- und Baumesse in der Stadthalle Singen aus. (mos)