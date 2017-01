Meßkirch Gesamtwehr Meßkirch absolviert im Jahr 2016 114 Einsätze

Die neue Kommandostruktur der Feuerwehr hat sich bewährt wurde bei der Hauptversammlung in der Randenhalle deutlich.

Das vor einem Jahr neu gewählte Kommando der Gesamtwehr unter Führung von Theodor Füssinger und seines Stellvertreters Gerhard Sauter hat sich bewährt, wie bei der Hauptversammlung in der Randenhalle in Rengetsweiler deutlich wurde. Füssinger lobte seine Kameraden für ihren Einsatz und den erfolgreichen Abschluss bei zahlreichen Lehrgängen. Derzeit gehören der Gesamtwehr 327 Mitglieder an, darunter 172 Aktive sowie die Mitglieder der Altersabteilung, der Jugendfeuerwehr und des Fanfarenzuges. "Ihr macht alle einen richtig tollen Job bei unserer Feuerwehr", wandte sich der Gesamtkommandant an alle Mitglieder, wobei er kritisch anmerkte, dass der Probenbesuch noch um einiges besser sein dürfte. Insgesamt 114 Einsätze waren im vergangenen Jahr zu bewältigen, wie aus den Unterlagen von Schriftführer Marcel Back zu erfahren war, dessen Tätigkeitsbericht krankheitsbedingt von Thomas Nuding vorgetragen wurde. Die Feuerwehr wurde zu 48 Hilfeleistungen und 23 Brandeinsätzen gerufen. Außerdem leisteten die Aktiven noch 28 Sicherheitswachdienste und 15 Dienstleistungen, sodass sich die Einsatzstunden auf 379 summierten. Die zehn Fahrzeuge der Gesamtwehr waren 512 Stunden im Einsatz und legten dabei 2384 Kilometer zurück. Aus dem Bericht ging hervor, dass der Montag mit 24 Alarmierungen der einsatzstärkste Tag war, gefolgt vom Samstag mit 22.

Kreisbrandmeister Michael Hack machte deutlich, dass auch die Feuerwehr mit den Veränderungen des Klimas konfrontiert wird und erinnerte an den Starkregen, der im vergangenen Jahr die Raumschaft in Mitleidenschaft gezogen hat. Die digitale Alarmierung ist nach Angaben des obersten Feuerwehrmannes auf Kreisebene abgeschlossen und hat sich nach einem Jahr Einsatz schon bewährt. Hack lobte das Engagement der Feuerwehr Meßkirch als Stützpunktwehr im Kreis Sigmaringen, und machte klar, dass die Einsätze nur im Team bewältigt werden könnten, was den regelmäßigen Probenbesuch voraussetze. Aus dem Bericht von Jugendleiter Bernhard Keller ging hervor, dass derzeit 20 Jungen und vier Mädchen in der Abteilung sind, die von acht Betreuern geführt wird. Auch sie hatten mit 37 Übungsabenden ein sehr zeitaufwendiges Programm zu bewältigen, darunter sechs Proben mit der aktiven Abteilung. Am 21. Mai 2017 wird das 40-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr mit der Übergabe des neuen Fahrzeuges für die Gesamtwehr Meßkirch gefeiert.

Mit einem Handschlag des Gesamtkommandanten wurden die sechs neuen Mitglieder Chris Mauz, Joachim Rebholz, Julian Stehmer, Cornelius Ruprecht, Nico Fischer und Patrick Schulz in die Gesamtwehr aufgenommen. Gleichzeitig verabschiedete Füssinger sechs Aktive in die Altersabteilung, die über viele Jahrzehnte den Dienst geleistet haben, wofür er seinen besonderen Dank aussprach.

In Vertretung von Bürgermeister Arne Zwick lobte dessen erste Stellvertreterin Insa Bix die große Einsatzbereitschaft der Wehrleute: "Sie sind immer parat! Bei Unfällen und Notsituationen, wie wir sie im vergangenen Jahr mit dem Hochwasser erleben mussten!" Gemeinderat wie Verwaltung würden es deshalb als besondere Aufgabe betrachten, die Feuerwehr mit den notwendigen Fahrzeugen und Gerätschaften auszustatten, erklärte Bix und fügte hinzu, "soweit dies finanziell möglich ist." Dankesworte für die gute Zusammenarbeit gab es noch von Ivo Rettig namens des DRK und Egon Hafner vom Polizeiposten Meßkirch.

Ehrungen

Für 25-jährige Mitgliedschaft: Reinhard Ehrenmann, Klaus Häuptle, Markus Hellstern, Thomas Jäger, Reinhard Wachter (Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber).

Für 40 Jahre: Gerhard Fritz, Helmut Krieger und Gottfried Restle (goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes).

Für 50 Jahre: Hans Ruegg.

60 Jahre: Artur Gruber und Artur Schätzle.

65 Jahre: Ernst Jung, Karl Nothelfer, Hubert Riegger, Josef Sieger, Ottmar Spieß und Ernst Stärk.