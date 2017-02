Meßkirch Geplanter Windpark: Stadt verpachtet den Jägeracker an Investor

Windkraft-Vorhaben kommt im Gemeinderat zur Sprache:

Meßkirch – Vergangene Woche hatte sich der Gemeinderat in Leibertingen mit einem Patt dagegen ausgesprochen, einen Nutzungsvertrag mit der Firma Reg-EN – Regenerative Energien zu schließen. Damit wurde vorerst verhindert, dass gemeindeeigen Fläche an den Investor verpachtet werden können, der im Wald zwischen Leibertingen und Meßkirch einen Windpark entstehen lassen möchte. Bürgermeister Armin Reitze hatte Widerspruch gegen diesen Beschluss eingelegt, sodass am kommenden Montag, 6. Februar, erneut im Leibertinger Rat über das Thema abgestimmt werden muss. Soweit die Vorgeschichte.

Zu Beginn der jüngsten Meßkircher Gemeinderatssitzung verkündete Bürgermeister Arne Zwick den in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschluss, dass ein städtisches Grundstück in dem betreffenden Waldgebiet an den Investor verpachtet werden soll. Eine kurze öffentliche Diskussion zu dem Thema ergab sich dann am Ende der öffentlichen Gemeinderatssitzung durch die Frage von Freie Wähler-Gemeinderat Erich Bauer nach den Auswirkungen des Leibertinger Ratsbeschlusses. Martina Mülherr, Vorsitzende der SPD-Fraktion, schloss daran ihre Feststellung an, sie könne es nicht nachvollziehen, weshalb in Meßkirch über das Thema in nichtöffentlicher Sitzung beraten werde und drei Tage später im Gemeinderat der Nachbargemeinde Leibertingen das gleiche Thema in einer öffentlichen Sitzung auf den Tisch kommt. Bürgermeister Arne Zwick entgegnete, dass es bei diesem Thema eine Auslegungssache sein könne und man es "so oder so rum sehen kann".

In einer öffentlichen Diskussion könne vielleicht nicht jedes Detail diskutiert werden, sagte er. Darauf sagte Mülherr: "Es wäre sinnvoll, öfters eine Öffentlichkeit herzustellen." Schließlich habe der Rat die Anschaffung einer Mikrofonanlage für den Ratssaal im Wert von 30 000 Euro beschlossen und da gelte es auch, den Bürgern nicht nur akustisch, sondern auch inhaltlich in den öffentlichen Gemeinderatssitzung mehr zu bieten. Bürgermeister Zwick entgegnete, dass die Verwaltung schon bestrebt sei, so viele Themen wie möglich in öffentlichen Sitzungen zu beraten.

Insa Bix (CDU) forderte die Verwaltung dazu auf, eine Visualisierung des geplanten Windparks im Gemeinderat vorzustellen und schloss an, dass sich die Höhe der geplanten Windräder ihres Wissens nach oben verschoben habe. Jürgen Fecht schloss sich dieser Wortmeldung seiner Fraktionskollegin an: "Ich würde mir das auch für die Bürger wünschen, dass wir das öffentlich machen und eine Visualisierung zeigen." Zwick reagierte darauf und stellte fest, dass sich an den Abständen der Windkrafträder zur Wohnbebauung nichts verändern würde dadurch, dass Leibertingen nicht mitmacht. Anlagen stünden auch hintereinander, sodass es dem Betrachter nicht auffallen werde, wenn dazwischen eine ursprünglich geplante Anlage entfällt. Der Investor sei derzeit auch noch nicht soweit, dass die Standorte für die Windkrafträder schon feststünden. Denn zunächst müsse die Grundstücksfrage geklärt werden.

Die Visualisierung des geplanten Windparks sei zudem bereits vor drei Jahren der Öffentlichkeit präsentiert worden, erinnerte der Bürgermeister. Damals sei von einer Anlagenhöhe von 200 Metern ausgegangen worden. Er wisse nun nicht, ob die Anlagen jetzt 200 oder 220 Meter hoch sein werden. Der nach dem damaligen Prozess, inklusive Bürgerinformationsveranstaltungen, beschlossene Teilflächennutzungsplan bedeute, dass Planungsrecht vorliegt. Deshalb sollte man sich jetzt nicht mir sich selbst beschäftigen und die Visualisierung erneut zum Thema einer Beratung machen.

Bürgermeister Armin Reitze hatte in einem Brief an seine Gemeinderäte in die selbe Richtung argumentiert: Mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung einer Konzentrationsfläche für Windkraftanlagen seien Rahmenbedingungen geschaffen worden, wo eine Windkraftnutzung überhaupt möglich ist. Dies sei mit dem klaren Ziel erfolgt, eine ungeordnete Entstehung von Windkraftanlagen zu verhindern. Etwas, das mit Blick auf die beabsichtigte Konzentration auch erreicht worden sei. Die Entscheidung gegen einen Nutzungsvertrag mit dem Investor könne weder die Errichtung von Windkraftanlagen verhindern, noch könne dadurch eine Vergrößerung der Abstände, über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, erreicht werden.

Ein Prozess mit offenem Ausgang

Die jetzigen Aktivitäten der Reg-EN stehen allesamt noch für die Phase der Vorplanung. Wie es weitergehen kann, erläutert Bürgermeister Arne Zwick auf Nachfrage: