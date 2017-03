Meßkirch Gemischter Chor mit neuer Spitze

Gabriele Lingner erhält für 25 Jahre Chorgesang die silberne Anstecknadel des Badischen Sängerbundes.

Schon vor drei Jahren erklärte Gabriele Lingner, dass dies ihre letzte Amtszeit als Vorsitzende beim Gemischten Chor Menningen sein wird und dies bestätigte sie bei der Jahresversammlung im Gasthaus Adler in Leitishofen. Als neuer Vorsitzender wurde auf Vorschlag aus der Versammlung Andreas Klapproth gewählt.

Lingner hob zuvor das erreichte gesangliche Niveau des Chores durch die Chorleiterin Claudia Mülherr-Bienert hervor. Der Geschäftsbericht von Angelika Ramsperger gab einen Rückblick über das abgelaufene Jahr 2016, wo neben dem Herbstkonzert noch vier weitere Auftritte zu verzeichnen waren. Chorleiterin Claudia Mülherr-Bienert erinnerte daran, dass es im vergangenen Jahr relativ wenig Auftritte waren, die gesanglichen Leistungen jedoch sehr gut und effektvoll ankamen. "Wir wollen wieder rechtzeitig in das Geschehen 2017 eingreifen und das vorhandene Repertoire an Liedgut nutzen und Neues mit einbringen", sagte sie. Sie appellierte, die Proben pünktlich stattfinden zu lassen. Den nächsten Konzertabend werde es am 28. Oktober geben.

Insgesamt wurde 39 Proben im Jahr 2016 abgehalten. Derzeit sind beim Gemischten Chor 26 Aktive und 20 passive Mitglieder. "Bei den Aktiven brauchen wir Verstärkung", appellierte die Vorsitzende und bat, hierfür Werbung zu machen. Keine Fehlproben hatten aufzuweisen, Angelika Ramsperger, Konrad Schellinger und Volker Schneider, ein Fehlprobe hatte Manuela Kaiser, zwei Fehlproben Elisabeth Rebholz und drei Fehlproben Kerstin Bienert, Herbert Dreher und Erika Witt, sie erhielten alle ein Präsent überreicht. Vor den Wahlen erklärte Gabriele Lingner, dass sie nach neunjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit, den Vorsitz abgeben möchte, aber weiterhin als Sängerin beim Chor bleiben und mitwirken werde. Sie erhielt die Ehrenurkunde mit der silbernen Anstecknadel des Badische Sängerbundes.