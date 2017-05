Meßkirch Gemeindrat beschließt Gröber-Tagung

Als Ergebnis der jüngsten Debatte um den Meßkircher Ehrenbürger und ehemaligen Freiburger Erzbischof Conrad Gröber soll Kreisarchivar Edwin Ernst Weber 2018 eine Gröber-Tagung in Meßkirch ausrichten. Das beschloss der Gemeinderat bei neun Ja- und acht Nein-Stimmen. Gegen eine Tagung hatten die CDU-Gemeinderäte gestimmt.

Vorangegangen war der Abstimmung, bei der bei einer Gegenstimme auch das Anbringen eines Ergänzungsschilds an das Straßenschild der Dr. Conrad Gröber-Straße beschlossen wurde, eine lebhafte Diskussion. Diese war durch Bürgermeister Arne Zwick mit dem Hinweis eröffnet worden, dass es sich bei der Beurteilung des Verhaltens von Conrad Gröber während des Dritten Reichs um ein sehr komplexes Thema handle, das seiner Meinung nach, das Gremium überfordere. Dies sei ihm im Lauf der Diskussion in den vergangenen Wochen klar geworden und deshalb neige er dazu, zunächst von Aktionen abzusehen.

Die Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialismus sei ganz wichtig, stellte er fest, und dies habe die jüngste Debatte auch befördert. Deshalb empfahl der Bürgermeister das Ergänzungsschild. "So können wir vielleicht erreichen, dass sich die Leute wieder mit dem Thema befassen." Zwick schlug darauf auch einen Internetverweis zur Einsicht von Hintergrundtexten vor. Eine Aberkennung der Ehrenbürgerwürde und eine Umänderung des Straßennamens als Folge der Vorwürfe gegen Gröber wolle er hingegen nicht. "Man kann auch einen schwierigen Ehrenbürger haben, warum denn nicht", sagt Zwick. "Auch wenn man ihn vielleicht heute nicht mehr zum Ehrenbürger machen würde." Dabei verwies er auch darauf, dass Gröber in Meßkirch im Jahr 1932 zum Ehrenbürger ernannt wurde, während er in Freiburg 1947 die Ehrenbürgerwürde erhielt. Dabei sei die Problemstellung rund um den Erzbischof und die damit zusammenhängende Debatte seit 1945 bekannt. Auch in der durch Wolfgang Proske und dessen Lesung im Meßkircher Schloss angestoßene Debatte sei nichts wesentlich neues enthalten.

Mit Entschiedenheit widersprach Zwick Proskes Kritik in einem SÜDKURIER-Interview, dass eine von Weber und Armin Heim organisierte Gröber-Tagung zu einer unausgewogenen Zusammensetzung des Programms oder des Teilnehmerkreises führen könnte. Er sei sich sicher, dass eine Tagung unter Federführung von Kreisarchivar Weber Hand und Fuß haben und es so auch zu keinerlei Schönfärberei des Themas kommen werde, unterstrich Zwick.

Sein Vorschlag an den Gemeinderat lautete daher, gleich das weitere Vorgehen zu entscheiden und dann eine Tagung anzubieten. Was nicht sein dürfe, betonte Zwick, sei, dass Gemeinderat und Verwaltung in die Zwangslage kommen könnten, als Reaktion auf die möglichen Tagungsergebnisse, eine Entscheidung zu treffen. Andersherum wolle er die Tagungsteilnehmer nicht unter Druck setzen, dass von ihren Ergebnissen eine Entscheidung des Gemeinderats abhängen könnte. "Man kann eine Tagung anbieten, um die Aufklärung voranzutreiben, aber die wesentlichen Fakten sind bekannt." Letztendlich gehe es darum, wie gute Taten schlechte Taten aufwiegen können und in welches Verhältnis man beide zueinander setzen sollte. "Ich glaube nicht, dass es da die eine Antwort gibt", fasste der Bürgermeister zusammen. Das Urteil werde immer im Auge des Betrachters gefällt.

"Wir sollten uns weiter offen und kritisch mit unserer Geschichte auseinandersetzen"

So sehen die Meßkircher Gemeinderäte das Thema:

Patricia Hutla (Freie Wähler) sprach sich dafür aus, erst nach einer Tagung eine Entscheidung hinsichtlich der Straßenumbenennung oder dem Entzug der Ehrenbürgerwürde zu treffen. Martina Mülherr (SPD) plädierte dafür, außer einem Zusatzschild gar nichts zu unternehmen. "Wir können uns alles offenlassen." Eine Tagung sah sie als gutes Mittel an, das Thema zu vertiefen. Mülherr schlug vor, Helmut Weißhaupt mit in das Organisationsteam der Tagung zu nehmen, der sich Gröber-kritisch in die jüngste Diskussion eingebracht hatte. Angela Andres (SPD) sprach sich für eine Tagung aus und fügte an: "Wir werden nicht darumkommen uns zu fragen, wie viel Nationalsozialismus ein Ehrenbürger haben darf." Thomas Schlude (CDU) stellte die Frage: "Steht es uns zu, über die Leute abschließend zu urteilen?" Gröber sei wie auch andere Personen seiner Zeit auch im Lichte dieser Zeit zu sehen. Bei Siemens und Bosch, deren Namen ebenfalls im Meßkircher Stadtbild auftauchten, seien jüdische Zwangsarbeiter beschäftigt gewesen. Müsse man deshalb auch die Straßennamen ändern? Er wolle sich da kein Urteil erlauben und warne davor, ein Urteil zu fällen. Denn so würden die Verdienste Gröbers ebenfalls in die Tonne getreten. Schlude schloss mit der Aufforderung: "Bitte keine Demontage." Christa Golz (CDU) hatte im Namen ihrer Ratsfraktion eine Erklärung vorgelesen. Darin sprach sich die Fraktion für ein Zusatzschild und gegen eine Tagung aus. Dies mit Verweis darauf, dass es in jüngster Zeit zahlreiche Auseinandersetzungen unter Historikern zu dem Thema gab, sodass eine weitere Veranstaltung keine neuen Erkenntnisse verspreche. Der Ansicht der Fraktion gelte es zunächst einmal, mit Ruhe auf dieses derzeit im Umkreis überhitzte Thema zu reagieren. "Wie der bereits seit Jahren existierenden Diskussion zum Thema zu entnehmen ist, gibt es immer wieder verschiedene Ansichten, Kommentare, Ausarbeitungen und sogar Dissertationen zur Wirkkraft unseres Ehrenbürgers", wird darin festgehalten. Und weiter: "Wir sollten uns weiter offen, aber auch differenziert und kritisch mit unserer Geschichte auseinandersetzen und sie keinesfalls auslöschen. Genau darin sehen wir auch die Stärke in der Aufarbeitung unserer wechselhaften Geschichte." Die weitere Entwicklung der Diskussion sollte intensiv verfolgt werden, "jedoch sollten wir uns nicht dazu hinreißen lassen, in einer solch brisanten Causa einem Vortragenden blindlings und unkritisch zu folgen, der zudem nicht einmal ein studierter Historiker zu sein scheint. Dies halten wir für eine Vorgehensweise, die der Vielfalt in der Diskussion um die Wirkkraft unserer Ehrenbürgers nicht gerecht wird. In unseren Augen wäre das ein unumkehrbarer Fehler", heißt es in der Erklärung der CDU-Fraktion weiter.