Meßkirch Gemeinderat verabschiedet Verkehrskonzept für Innenstadt

Die bestehenden Parkplätze in der Meßkircher Innenstadt bleiben erhalten und die Anzahl der Parkplätze soll zudem noch erweitert werden. Das war eine der Kernbotschaften bei der Abstimmung über die überarbeitete Verkehrskonzeption für die Stadt Meßkirch in dieser Woche im Gemeinderat, über die es in den Monaten zuvor eine kontroverse Diskussion gegeben hatte.

Die Parkzeit im Innenstadtbereich soll zudem auf eine Dauer von zwei Stunden vereinheitlicht werden, sagte Stadtbauamtsleiter Thomas Kölschbach, der zugleich Wert darauf legte, dass das Konzept im Rahmen einer Bürgerbeteiligung gemeinsam erarbeitet wurde. Kölschbach sagte auch, dass es seine Aufgabe als Stadtbauamtsleiter sei, "anders zu denken" und spielte damit auf die ursprünglichen Vorschläge zur Verkehrsführung und Parkplatzreduzierung im Innenstadtbereich an.

Bürgermeister Arne Zwick sagte nach der Abstimmung, in der sich der Rat bei einer Gegenstimme für die Verkehrskonzeption aussprach, er würde es sich wünschen, wenn solche Bürgerprozesse in Zukunft ruhiger und mit weniger Emotionen verlaufen könnten. "Denn am Ende ist es doch das Ziel aller, die Stadt voranzubringen", sagte er mit Blick auf den Protest seitens der Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) und der Innenstadthändler, die sich gegen eine Reduzierung des geschäftsnahen Parkplatzangebots und gegen eine veränderte Verkehrsführung in der Innenstadt ausgesprochen hatten.

Zwick hielt zudem fest, dass auch das nun beschlossene Konzept nicht in Stein gemeißelt sei. Jeder Umsetzung der darin festgehaltenen Punkte werde eine Erprobungsphase und auch eine Diskussion über die Ausgestaltung vorausgehen und dann müsste der Gemeinderat über die einzelnen Punkte entscheiden. "Grundsätzlich soll es ein Nachtfahrverbot in der Innenstadt geben aber wie das bewerkstelligt werden kann, das ist noch offen", gab er ein Beispiel.

Christa Golz, Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, hielt fest, dass es grundsätzlich wichtig sei, die Konzeption zu beschließen, damit Meßkirch in die nächste Runde des Stadtsanierungsprogramms kommen kann, für die die Konzeption Bedingung ist. Zugleich sprach sie sich dafür aus, das Nachtfahrverbot in der Innenstadt schon in diesem Sommer zu testen, um zu sehen, wie es angenommen wird und wie es zu kontrollieren ist.

Problematisch sah sie dagegen die geplante Ausweisung von Anwohnerparkplätzen und die Idee, die Fuchsgasse und die Wilhelm-Kraut-Straße in Einbahnstraßen umzuwandeln. Jürgen Fecht (CDU) schloss sich dem an. Eine Einbahnstraßenregelung könne existenzgefährdend sein, sagte er. Anwohnerparkplätze sah er zudem als kontraproduktiv gegenüber dem Interesse der Gastronomen in der Hauptstraße an, ihr Angebot dort attraktiver zu gestalten, um so mehr Gäste anzulocken.

Joachim Bach, Vorsitzender der Freien Wähler-Vereinigung, sah in Anwohnerparkplätzen dagegen eine Aufwertung der Innenstadt. Bei einer versuchsweisen Sperrung der Hauptstraße in diesem Jahr sprach er sich dafür aus, diese mit einfachen Mitteln zu bewerkstelligen um die Kosten in Grenzen zu halten.

Golz schlug weiter vor, in der Hauptstraße eine etwa ein Meter breite Spur zu asphaltieren. Zwick verwies dabei auf den Platz vor dem Konstanzer Münster. Dort sei eine Lösung gefunden worden, historisches Pflaster zu erhalten und gleichzeitig Wege zu schaffen, die man problemlos begehen kann. Er sprach sich auch dafür aus, die Beleuchtung in der Hauptstraße zu verbessern, wenn man sich mit dem Thema Hauptstraße einmal befassen sollte. Es herrschte Übereinstimmung im Gemeinderat, dass Maßnahmen aus dem Konzept erst nach Bewilligung der neuen Sanierungsrunde angegangen werden können.

Verkehrskonzeption beinhaltet viele unterschiedliche Ideen und Projekte

Stadtbauamtsleiter Thomas Kölschbach stellte einige Eckpunkte aus der Verkehrskonzeption im Rat vor: