vor 4 Stunden Gregor Moser Exklusiv Meßkirch Gemeinderat und Caritas: Gröber-Diskussion soll kommen

Die Diskussion um die Vergangenheit des Meßkircher Ehrenbürgers Conrad Gröber wird den Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 2. Mai, beschäftigen. Das kündigte Bürgermeister Arne Zwick zu Beginn der jüngsten Ratssitzung an.