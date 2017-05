vor 4 Stunden Gregor Moser Meßkirch Gemeinderat beschließt Gröber-Tagung

Kreisarchivar Edwin Ernst Weber soll 2018 eine Tagung zu Conrad Gröber in Meßkirch organisieren. Weber soll so auch bestimmen, wen er in die Organisation einbezieht. Dies entschied der Gemeinderat mit neun zu acht Gegenstimmen.