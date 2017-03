Meßkirch Gemeinderat berät über Schulnamen

Der Stadtverwaltung liegt ein Antrag vor, der Förderschule den Namen "Goldösch-Schule" zu geben. Die Gemeinderäte sollen darüber in ihrer nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 4. April, befinden, die um 18.30 Uhr im Rathaus-Sitzungssaal beginnt.

Wie es in dem Antrag von Schulleiterin Sigrid Weißhaupt heißt, hätte sie im Vorfeld gemeinsam mit Werner Fischer, Armin Heim, Andrea Braun-Henle und Helmut Weißhaupt über mögliche Namen für die Schule diskutiert. "Leider haben wir keine Person aus Meßkirch und Umgebung gefunden, durch deren Leben und Wirken sich ein Bezug zu unserer Schule ergeben hätte", schreibt Weißhaupt. In Absprache mit Werner Fischer schlage sie dem Gemeinderat deshalb den Namen "Goldösch-Schule" vor.



Weiter wird es in der Gemeinderatssitzung am Dienstag um die Erneuerung der Technik in der Stadthalle Meßkirch gehen, teilt die Stadtverwaltung mit. Zudem werden Vertreter der Schulsozialarbeit in der Zimmernstadt über ihre aktuelle Arbeit berichten und über die Entwicklung in der Stadt informieren.



Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung stehen zudem Vorstellung einer neuen EDV-Ausstattung für die Verwaltung sowie die Entscheidung über eine neue EDV-Ausstattung für die Förderschule und es wird um die Kindergartenbedarfsplanung bis in das Jahr 2019 gehen. Hierüber soll ein Beschluss in der Gemeinderatssitzung gefasst werden.



Im öffentlichen Teil der Sitzung geht es zudem um die Kaufpreis-Festlegung für das Baugebiet Engelswieser Weg und um die Erteilung einer Sanierungsgenehmigung für die Schlossstraße 6 sowie um Änderungen im Bebauungsplan "Am Hauptbühl III".