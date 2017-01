Meßkirch Gemeinderat: Hallenordnung wird beraten

Die Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Hallenordnung einschließlich der Nutzungsgebühren steht auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung in Meßkirch.

Nachdem die Hallenordnung zuletzt im Jahr 2005 durch den Gemeinderat verabschiedet wurde, wird vor dem Hintergrund der seit damals erfolgten Entwicklung vorgeschlagen, Passagen zu ergänzen sowie die Gebühren für Privatnutzer anzupassen, informiert die Stadtverwaltung.

Die vorgeschlagenen Änderungen umfassen unter anderem die folgenden Punkte: Für Mieter soll kein Anspruch mehr auf Aushändigung eines Schlüssels bestehen und mit Blick auf den Brandschutz sollen die Vorgaben zur Dekoration konkretisiert werden. Zudem soll zwingend eine verantwortliche Person zu bestimmen sein und zum Schutz der Anwohner soll es eine Begrenzung von Livemusik auf 23 Uhr geben. Zusätzlich soll ein Ordnungsdienst verlangt werden können, um auch Beeinträchtigungen auf die Umgebung der Halle zu verhindern und beim Thema Haftung soll es eine Konkretisierung der Vorgaben geben.

Beim Thema Gebühren, steht in der Sitzungsvorlage unter anderem folgendes: Für Sport- und sonstige Veranstaltungen sollen die Gebühren um zehn Prozent erhöht werden. Ab dem dritten Tag sollen künftig zudem die Sätze des ersten Tags gelten. Die Gebühr für kommerzielle Veranstaltungen soll auf 1000 Euro und für weitere Tage auf je 100 Euro angehoben werden. Nebengebühren sollen pro Tag abgerechnet werden und eine Gebührenstaffelung soll es nicht mehr geben. Die Hausmeistergebühr soll zudem auf 100 Euro pro Tag angehoben und die Pauschale für die Heizung auf 20 Euro festgesetzt werden. Die Kaution für die Nutzung der Halle soll in Zukuft 1000 Euro betragen.

In Sachen Hallenordnung sollen die Gemeinderäte am Dienstag zudem darüber entscheiden, dass die Stadthalle künftig weder für gewerbliche Verkaufsveranstaltungen, wozu auch Floh- und Trödelmärkte gehören sollen, noch für gewerbliche Tierschauen zur Verfügung stehen soll. Pro Monat soll zudem nur eine Hochzeit in der Stadthalle stattfinden können und in der Zeit zwischen Oktober und April soll es generell keine Vermietung an Hochzeitsgesellschaften geben. Außerdem sollen nur noch Bürger der Stadt die Halle für Hochzeiten anmieten können, informiert die Stadtverwaltung. Die Änderungen sollen, laut Beschlussvorschlag, zum 1. Februar dieses Jahres in Kraft treten.

Ein weiteres Thema der Ratssitzung wird die Beschlussfassung über den städtischen Haushalt 2017 sein und es wird um die Bebauungspläne Tuttlinger Straße, Am Jordanbach, Am Hauptbühl II sowie Badenwerkstraße 14 gehen. Beginn der Sitzung im Rathaus-Sitzungssaal ist um 18.30 Uhr am Dienstag, 31. Januar.