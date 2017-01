Gemeinderat: Am Dienstag geht es um den Haushalt

Um den Haushaltsplan für das neue Jahr geht es in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 17. Januar, die um 18.30 Uhr im Rathaus-Sitzungssaal beginnt.

In dem Zusammenhang wird sich der Rat auch mit den Eigenbetrieben beschäftigen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Mitgliedschaft in der Gesellschaft für Oberschwaben Tourismus GmbH.