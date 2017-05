Meßkirch Gemeinderat: Abenteuerspielplatz im Hofgarten kommt auf die Tagesordnung

Das Langzeitprojekt "Abenteuerspielplatz im Hofgarten" scheint nun auf die Zielgerade zu kommen: In der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung steht wird so ein Vorschlag der CDU-Fraktion aufgegriffen, wie der alte Wunsch von Verwaltung und Gemeinderat nun in die Tat umgesetzt werden kann.

Nicht dabei sein wird indessen das von Günter Bunk erbaute Zwölf-Meter-Boot, das derzeit bei der Firma Oschwald an der Bundesstraße steht und im Spielplatz als eine besondere Attraktion mit eingebunden werden sollte. "Es wäre ein wahnsinniger Aufwand gewesen und es hätte eines speziellen Architekten bedurft", erläutert Christa Golz, Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, den Grund für die Planänderung. Möglicherweise könne es indes ein kleineres Holzboot als Ersatz für das Hochseeschiff geben. Doch sei dies noch nicht sicher. Mit einem Boot hätte angesichts des in unmittelbarer Nachbarschaft verlaufenden Baches das Thema Wasser auf dem Spielplatz aufgegriffen werden sollen. Doch gleich, wie es kommt, für sie und die CDU-Fraktion sei vor allem eines von Bedeutung: "Uns ist es wichtig, dass es in diesem Jahr noch losgeht", gibt Golz die Marschroute vor.

Unter fünf Angeboten für die Ausstattung eines Abenteuerspielplatzes habe sich nun eines herauskristallisiert, in dem es für alle Altersgruppen etwas im Angebot geben werde. Dieser Vorschlag soll im Gemeinderat diskutiert werden. Der Entwurf sieht für die Jüngsten unter anderem eine Matschhütte vor und für die älteren Kinder und Jugendliche soll es einen Kletterparcours geben und auch eine Seilbahn sei vorgesehen. Die Details sollten in der Gemeinderatssitzung vorgestellt werden.

Zu den Kosten stellt Golz fest, dass sich diese bei rund 55 000 Euro bewegen sollten. Angestrebt werde es, ein Drittel oder bestenfalls die Hälfte dieses Betrags über Sponsoren zu erhalten. So würde der Abenteuerspielplatz für die Stadtverwaltung nach dieser Planung günstiger kommen als der jüngst geschaffene Spielplatz in Schnerkingen, stellt Golz fest.

"Mit dem Firlefanz-Club haben wir schon einen ersten Sponsoren mit im Boot." Der Meßkircher Club plane so, in diesem Herbst erneut ein Oktoberfest in der Stadthalle auszurichten und ein Teil des Erlöses solle dem Abenteuerspielplatz zugutekommen, berichtet die Kommunalpolitikerin. Weitere Sponsoren und Unterstützer würden noch gesucht. "Es ist uns wichtig, einen innenstadtnahen Treffpunkt anzubieten", begründet sie ihre Motivation für das Projekt und verweist darauf, dass der neue Abenteuer-Spielplatz dann in einer Reihe mit dem benachbarten Bolzplatz und dem Sassenage-Garten zu sehen ist.

Sportpfad

Auch in einem zweiten Tagesordnungspunkt wird es am Dienstag, 30. Mai, ab 18.30 Uhr im Gemeinderat um den Hofgarten gehen. So plant der Turnverein, entlang des Wegs vom Hof- zum Sassenagegarten, einen Bewegungs- und Sportpfad einzurichten. Hierfür möchte der Verein auf eigene Kosten zur Eröffnung zwei Outdoorgeräte beisteuern, die für Jung und Alt nutzbar sein sollen. Später könne der Weg ausgebaut werden. (mos)