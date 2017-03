Meßkirch GHV plant Werbesäule bei Bahnareal

Die Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) tritt mit einer neuen Idee an die Öffentlichkeit: Am Ausgang des Bahnareals soll eine rund drei Meter hohe digitalen Werbesäule aufgestellt werden.

Auf derem LCD-Bildschirm sollen Meßkircher Geschäfte Werbung machen können, um so Kunden, die ihre Einkäufe auf dem Bahnareal erledigen, auch in ihre Geschäfte zu bringen.

Unter Federführung von Michael Karl hat das Projekt innerhalb des GHV-Vorstands im Lauf mehrerer Monate Form angenommen. "Der Grundstein aller Überlegungen war die Tatsache, dass sich die dort angesiedelten Lebensmittelmärkte, auch überregional, zu einem sehr beliebten Einkaufsziel für die Artikel des täglichen Bedarfs entwickelt haben. Verkehrstechnisch sehr gut erreichbar, auf engstem Raum, mit großzügigem Parkplatzangebot, hat man in Meßkirch seinen Einkauf einfacher, schneller und stressfreier erledigt als in vielen unserer Nachbargemeinden", heißt es in einer Rundmail an die Vereinsmitglieder. Dieses absolute Alleinstellungsmerkmal sei natürlich auch von Vorteil für die umliegenden Fachgeschäfte. Heimo Sauter setzt hinzu, dass diese Fachgeschäfte allesamt in der schönen Altstadt, einen Steinwurf entfernt vom Bahnareal, lägen. Und wie es in der Rundmail an die GHV-Mitglieder weiter heißt: "In nächster Nähe zu den Innenstadt-Geschäften können sich die Kunden über ein sehr großzügiges Angebot an Parkplätzen freuen. Dafür sind wir sehr dankbar und hoffen, dass die in naher Zukunft geplanten Verkehrskonzepte diesen Zustand nicht beeinträchtigen."

Am Ende solle es dann so aussehen, dass auf dem Bildschirm eine Dauerschleife mit Werbespots der beteiligten Meßkircher Betriebe abgespielt wird, sagt Karl. Dabei könne es sich um ein statisches Bild, ein mit Effekten animiertes Bild oder sogar um einen kleinen Videoclip handeln. Jeder Werbepartner könne dann zum Beispiel monatlich aktualisiert seine Angebote abspielen lassen. Natürlich könnten auch aktuelle Veranstaltungen wie die Regio Messe, ein verkaufsoffener Sonntag oder das Stadtfest eingespielt werden. Verwaltet und gepflegt werde das Programm auf der Säule von Wirtschaftsförderin Anna-Maria Merz aus dem Rathaus. "Damit wir diese Anschaffung realisieren können, müssen wir mindestens zehn Werbepartner finden." Ebenso müsste sich jeder Teilnehmer für mindestens fünf Jahre binden. Die Erstellung der Inhalte könne von jedem Teilnehmer selbst übernommen werden. "Falls aber jemand professionelle Hilfe dazu benötigt, haben wir mit einer Werbeagentur sehr günstige Rahmenbedingungen ausgehandelt", sagt Karl. Zwei Zusagen habe er bereits erhalten – nun würden noch acht Teilnehmer gebraucht, um die schöne Idee Wirklichkeit werden zu lassen.

Seitens der Stadtverwaltung Meßkirch wird die Initiative des GHV mit 5000 Euro bezuschusst. Die Montage, die Aufstellung der Anschluss soll ebenfalls von städtischen Mitarbeitern übernommen werden. "Die GHV ist sehr froh, dass da die Stadt mit im Boot ist", sagt Karl. Und in Richtung der Meßkircher Geschäftswelt gewandt kehrt Wirtschaftsförderin Anna-Maria Merz die Vorteile der Säule hervor: "Es ist ein absoluter Blickfang, der zur Kundengewinnung dient. Ein tolles, sehr modernes Marketinginstrument."

d

Geplant ist die Anschaffung und Installation einer wetterfesten, digitalen Werbesäule im Format 2,7 auf 1,1 Meter. Bei der Anzeigefläche handelt es sich um einen großen LCD Bildschirm im Format 92 Zentimeter auf 1,7 Meter, teilt die Gewerbe- und Handelsvereinigung Meßkirch mit. Der 75-Zoll-Bildschirm sei reflexfrei entspiegelt und extrem hell. Die Inhalte blieben so bei allen Lichtverhältnissen für die Passanten gut sichtbar. Ein thermisch geschützter kleiner Rechner im Inneren der Säule spiele die Inhalte ab und erlaube über eine LTE Internetverbindung die Steuerung und Aktualisierung aus der Ferne. Gesteuert werden soll das Angebot durch Wirtschaftsförderin Anna-Maria Merz.