Meßkirch GHV kritisiert Innenstadt-Pläne

Die Spitze der Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) Meßkirch ist erbost über Pläne zur Verkehrsentwicklung in der Innenstadt, wie sie bei der jüngsten Informationsveranstaltung im Schloss vorgestellt wurden:

Michael Karl, Vorsitzender der GHV, bringt es so auf den Punkt: "Nichts gegen eine Verschönerung und eine Steigerung der Aufenthaltsqualität. Aber die Funktion der Innenstadt sollte nicht eingeschränkt werden." In diesem Sinne wendet er sich vor allem gegen eine Abschaffung der Parkplätze am Saumarkt, auch wenn die selbe Zahl an Stellplätzen auf einem neuen Parkplatz an der Museumsstraße entstehen sollte. Dieser Versuch dürfe erst gar nicht unternommen werden. Denn wenn er fehlschlägt und die Kunden die neuen Parkplätze nicht annehmen, dann sei das Kind schon in den Brunnen gefallen. Es sei die Marktlogik, so wie sie auch die Märkte auf dem Bahnareal vormachten, dass die Kunden vor dem Geschäft parken wollten. Heimo Sauter, stellvertretender Vorsitzender der GHV, glaubt daran, dass, falls Parkplätze bei den Geschäften wegfallen und es zu neuen Verkehrsführung kommt, dies bei den Innenstadt-Händlern zu Einbußen führen würde. "Das würde uns den Boden unter den Füßen wegziehen." Drei oder vier Geschäfte müssten mit Sicherheit schließen.

In den vergangenen Tagen habe er eine Umfrage bei Geschäftsleuten in der Innenstadt initiiert. "Die, die eigene Parkplätze haben, sehen es neutral. Alle andere sehen negative Einflüsse." Einfach erreichbare Parkplätze vor den Geschäften seien wichtige Voraussetzung für die geschäftliche Existenz. Falls der jetzt noch geschotterte Platz zwischen Museums- und Grabenbachstraße gerichtet wird, dann, befürchtet Sauter, würden dort Einwohnerstellplätze plus 17 oder 18 Parkplätze für Kunden entstehen. "Zu viele für diese Fläche", sagt er. "Das gibt ein Rangierparkplatz, der von vielen so nicht angenommen werden wird."

Sauter befürchtet, dass das Verkehrskonzept unter dem Zwang entsteht, dass es für die neue Runde im Stadtsanierungsprogramm "Altstadt Erweiterung" gebraucht wird. Der Antrag dazu soll, wie berichtet, im Herbst gestellt werden. Deshalb, sagt Sauter, werde die Altstadt von einer Agentur überplant, die dabei nicht ganz berücksichtige, wie die Stadt funktioniert. "Wir haben jetzt zwei Pläne, die wie Pest und Cholera sind." Da Schließung der Einfahrt über die Hauptstraße die Pest wäre, werde man sich auf die Variante A einigen, an der dann noch Änderungen vorgenommen werden, glaubt er. Doch auch dann bleibe es immer noch dabei, dass auch diese Variante der Cholera gleichkomme. Deshalb appelliere die GHV an die Entscheider in der Stadt, nach dem Fachmarktzentrum auf dem Bahnareal, das eine radikale Schwächung der Innenstadt darstelle, nun den gesunden Menschenverstand walten zu lassen und dem noch bestehenden Einzelhandel in der Altstadt nicht gänzlich den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Und Karl fügt an: "Wenn die Einfahrt zum Saumarkt", so wie in beiden Planvarianten vorgesehen, "nicht mehr von der Grabenbachstraße her erfolgen kann, wäre das der Super-Gau".

Händler sehen keinen Handlungsbedarf für tief greifende Veränderungen in der Altstadt

Was kam bei jüngsten Bürgerworkshop zur Verkehrsentwicklung zur Sprache?

Beim zweiten Bürgerworkshop zur Entwicklung des Verkehrs in der Innenstadt machte Wolfgang Wahl, Büroleiter der Rapp Trans AG in Freiburg, die bestehenden Probleme in der Innenstadt aus. Dazu zählten eine unnötige Verkehrsbelastung durch Parksuchverkehr und die Lärmbelästigung durch den motorisierten Verkehr in der Kernstadt für Anwohner, Kunden und Gastronomie. Die Ziele bei den zuvor ausgearbeiteten Maßnahmen zur Verkehrslenkung lauteten daher in der ersten Variante unter anderem auf Eindämmung des Parksuchverkehrs, der Einrichtung von Einbahnstraßen und einem Nachtfahrverbot zwischen 22 und 6 Uhr. In der weitergehenden Variante B wurde die Komplettschließung der Zufahrt zur Hauptstraße und die Umgestaltung des öffentlichen Raums an der unteren Hauptstraße mit der dort vorhandenen Freifläche und Spielgeräten vorgeschlagen. Das Nachtfahrverbot sollte in dieser Variante von 19 bis 6 Uhr gelten.

Wie wurde die Diskussion seitens der Stadtverwaltung begleitet?

Stadtbauamtsleiter Thomas Kölschbach hielt fest, dass versucht werden sollte, für die Innenstadtbewohner etwas zu erreichen. Klar sei aber auch, dass jedwede Maßnahme nicht direkt eingeführt werden würde und eine Probephase, so wie sie von Besucherseite gefordert wurde, sei eine Selbstverständlichkeit. Bürgermeister Arne Zwick hatte eingangs festgestellt, dass es bei der Verkehrsentwicklung in der Innenstadt immer auch darum gehe, verschiedene Interessen unter einen Hut zu bekommen. Insofern werde es zu Kompromisslösungen kommen müssen.

Wendet sich die Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) gegen alle vorgeschlagenen Maßnahmen?

Nein. Tempo 30 in der Grabenbachstraße beispielsweise würde von den beiden GHV-Vorsitzenden begrüßt werden. "Wir sind keine Quertreiber", betont der Vorsitzende Michael Karl. Allerdings, betont er, seien die Innenstadthändler mit dem bestehenden Verkehrskonzept nicht unzufrieden und daher sehe er auch nicht den Handlungsbedarf für solch tief greifenden Veränderungen, wie sie derzeit in der Vorplanung sind. Deshalb sei es der GHV wichtig, dass die Gemeinderäte und die Bürger, die sich bislang noch keine weitergehenden Gedanken zu dem Thema gemacht haben, über den derzeitigen Planungsstand informiert sind. (mos)