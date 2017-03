Meßkirch Fünf Minuten für die Pressefreiheit: Rüdiger Hillenbrand initiiert Aktion

Unter dem Motto \"Freiheit für Deniz Yücel – Fünf Minuten stehen für Pressefreiheit\" lud Rüdiger Hillenbrand am Freitag von 10.30 bis 12.15 Uhr auf den Meßkircher Wochenmarkt vor dem Rathaus ein:

Wer kommen wollte, sollte sich mit ihm für fünf Minuten an den Tisch vor dem Rathaus stellen und damit seine Solidarität für Deniz und für die Pressefreiheit auf der ganzen Welt dokumentieren, hatte Hillenbrand im Vorfeld der Aktion mitgeteilt.

Um Viertel vor zwölf Uhr, war er von der Resonanz auf seine Idee mehr als zufrieden. "Ich dachte, es wird schwierig, aber es lief sehr gut", freute er sich und verwies auf die 40 Unterschriften, die bereits schon zusammengekommen waren. Von unterschiedlichen Passanten auch auf die Vorkommnisse rund um die Ausladung des türkischen Justizministers durch die Stadt Gaggenau angesprochen betonte Hillenbrand, dass sich seine Aktion nicht gegen die Türkei richte. Ihm gehe es vielmehr darum, für Pressefreiheit und für Gleichbehandlung einzutreten. Inspiriert worden sei er durch das Pressebild, das eine afroamerikanische Frau in den USA in Baton Rouge zeigt, die für Gleichbehandlung eintritt und sich im friedlichen Protest der Polizei gegenüberstellt und verhaftet wird. "Da habe ich mir gedacht, man kann sich ja auch einmal für fünf Minuten auf das Marktbrückle stellen", befindet der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins.

Michael Weißhaupt, stellvertretender Leiter der Conradin Kreutzer-Schule, der eine Freistunde dazu nutzte, auf dem Wochenmarkt und an dem Stand von Hillenbrand vorbeizusehen, zeigt sich begeistert von der Aktion. Auch er sagt: "Ich bin überrascht, dass das hier auf eine so tolle Resonanz gestoßen ist." Und Susanne Jäger, die mit zu den Interessierten zählt, die sich rund um den Stand versammelt haben, gibt zu bedenken: "Allein würde man so etwas nie machen." Dabei rege sich jeder darüber auf, wenn die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird und deshalb sei es super, dass Rüdiger Hillenbrand mit seiner Aktion eine Möglichkeit gegeben habe, den Unmut über aktuelle Entwicklungen zu äußern. "Es geht da ja um die Demokratie", stellt Jäger fest.

Damit, dass die anvisierten fünf Minuten möglichst genau eingehalten werden konnten, hatte Hillenbrand nicht etwa eine Stoppuhr aufgestellt. Zum einen wäre die Zeitnahme angesichts der vielen Besucher nicht so einfach umsetzbar gewesen, zum anderen hatte sich der ehemalige Gemeinderat eine charmantere Möglichkeit ausgedacht: Aus einer Schale durften sich die Besucher je ein Bonbon nehmen, und so fünf Minuten lutschen, um wieder frei atmen zu können, wie Hillenbrand augenzwinkern anmerkte.

Den Journalisten Deniz Yücel kennt Hillenbrand aus dessen Tätigkeit bei der TAZ. "Die Artikel von ihm waren teils zum Ärgern. Er ist ein widersprüchlicher Mann. Aber das müssen wir aushalten." Dabei sei die Tatsache, dass Yücel in der Türkei verhaftet wurde, für ihn zufällig. Ihm gehe es um das Prinzip. Nicht verstehen könne er andererseits, wenn beim Besuch von Ministerpräsident Kretschmann in der Erstaufnahmestelle in Sigmaringen keine Presse mit dabei sein dürfe. Denn gerade solche nichtöffentliche Veranstaltungen seien es ja, die Misstrauen in die Behörden schaffen würden, nach dem Motto: "Die haben da doch sicher etwas zu verheimlichen."

Zum Hintergrund

Auch vier Tage nach der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in Istanbul hat die deutsche Botschaft noch keinen Kontakt zu dem Häftling aufnehmen können. Ein sofort nach der Inhaftierung gestellter Antrag auf konsularische Betreuung sei von den türkischen Behörden noch nicht beantwortet worden, berichtete die Deutsche Presse Agentur mit Berufung auf einen Sprecher des Auswärtigen Amts gestern. Nach 13 Tagen Polizeigewahrsam hatte ein Haftrichter in Istanbul am Montagabend Untersuchungshaft für Yücel angeordnet. Diese kann fünf Jahre dauern, bis es zur Freilassung oder zum Prozess kommt. Yücel wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen. (mos)