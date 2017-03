Wald Führungsspitze bei Feuerwehr bestätigt

Walder Abteilungswehr verzeichnet elf abwechslungsreiche Einsätze im vergangenen Jahr:

Einstimmig wurden Abteilungskommandant Florian Brucker und sein Stellvertreter Markus Meßmer, sowie Kassierer Georg Lösch bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Wald, für die kommenden fünf Jahre wiedergewählt. Manuel Rumpel ist der neugewählte Schriftführer und übernahm dieses Amt von Daniel Hirt.

Die Abteilung Wahl zählt 37 Feuerwehrleute, darunter drei Frauen, wurde bei dem Treffen informiert. Elf Einsätze – von umgestürzten Bäumen im Gemeindegebiet, der Reinigung nach einem Verkehrsunfall, zwei Brandmeldeanlagen-Alarme, einem Grüngutcontainer-Brand auf dem Recyclinghof, eine unklare Rauchentwicklung, der Gebäudesicherung bei Starkregen, einer Stromgefahr mit unbekannter Ursache, einem Fahrzeugbrand und der Aufnahme ausgelaufener Betriebsstoffe nach einem Verkehrsunfall – verzeichnete die Abteilungswehr. Fünfzehn Proben und sieben Extraproben zur Einweisung in das neue Löschfahrzeug LF 10 zählte Daniel Hirt auf.

Weiterhin stieg die Wehr in die digitale Alarmierung ein, im April fand die Kreisübung der Jugendfeuerwehren in Wald und die Segnung des neuen LF 10 statt. Ein Minus von rund 5000 Euro verzeichnete Georg Lösch in der Kasse: "Das war so geplant". Auch im Wirtschaftsplan 2017, ist eine Rücklagenentnahme von 4069 Euro geplant. 3000 Euro werden für Anschaffungen eingerechnet. Die Feuerwehrleute nahmen den Wirtschaftsplan an.

Florian Brucker ehrte zahlreiche Wehrleute für guten Probenbesuch. "Ein interessantes Jahr liegt hinter der Feuerwehr Wald", eröffnete Bürgermeister Werner Müller sein Grußwort. Als Höhepunkt hob er das neue LF 10 heraus, mit dem die Walder Wehr gut aufgestellt sei. Auch Gesamtkommandant Sascha Schweikart bestätigte: "Ihr seid gut aufgestellt", sagte er und wünschte wie Müller eine gesunde Wiederkehr von Einsätzen. Michael Fox, Ortsbeauftragter des Malteser Hilfsdienstes Wald, dankte für die gute Zusammenarbeit und Kameradschaft. Egon Erath überbrachte Grüße der Altersabteilung und der Patenwehr aus Wald in der Oberpfalz.