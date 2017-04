Meßkirch Freie Wähler ziehen Jahres-Bilanz

Mit einem kritischen Rückblick auf das vergangene Jahr eröffnete Joachim Bach, bisheriger und auch künftiger Vorsitzender der Freien Wähler aus Meßkirch die Jahresversammlung des Zusammenschlusses im Menninger Adler.

So sei man nicht dazugekommene, die beabsichtigten Freie Wähler-Abende anzubieten. In dem Zusammenhang wünschte er sich mehr Rückmeldungen aus der Bevölkerung, welche Themen von Interesse sind. Sobald Themen dem Ortsverband bekannt seien, sollte der sich in Zukunft öfters über solche Veranstaltungen präsentieren, warb der Vorsitzende. Ein Höhepunkt in dem Zusammenhang sei im vergangenen Jahr die gemeinsam mit der SÜDKURIER-Lokalredaktion Meßkirch veranstaltete Diskussionsrunde bei einem Stammtisch. Es habe dort einen sehr regen Austausch gegeben doch auch dort hätte sich der Vorsitzende noch mehr Teilnehmer gewünscht.

Mit Blick auf die Arbeit der Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler erläuterte er, dass sich die Arbeit in dem Gemeinderat über die Jahre verändert hat. Umfangreiche Gutachter-Tätigkeiten verlängerten so die Verfahren, wie beispielsweise zum Flächennutzungsplan oder zu Bebauungsplänen. "Alle wesentlichen langfristigen Operationen sind mit Bürgerbeteiligungen gekoppelt." Diese müssten in der Folge in die Vorhaben eingefügt werden, auch wenn die Resonanz nicht so groß sei.

Ein weiteres Thema, das dem Vorsitzenden bei der Jahresversammlung am Herzen lag, war die Verbesserung des Internetauftritts des Freie Wähler-Ortsverbands. Auch Patricia Hutla sprach sich dafür aus, den Onlineauftritt ihres Verbands zu verbessern. Mit Blick auf die nächsten Kommunalwahlen stellte sie fest, dass sich die Freien Wähler mit einem verbesserten Internetauftritt auch besser gegenüber interessierten Neueinsteigern präsentierten könnte. Die Frage, die in der Runde am vergangenen Mittwochabend indes noch unbeantwortet blieb, war die, wer sich um die Betreuung einer solchen Seite kümmern soll. Es wurde vereinbart, in vier Wochen ein weiteres Treffen einzuberufen, bei dem das Thema nochmals besprochen werden soll.

Diskutiert wurde bei dem derzeit 28 Mitglieder zählenden Ortsverband auch die Frage eines Beitritts in den Freie Wähler-Kreisverband Sigmaringen. Dieser war im Oktober in Pfullendorf gegründet worden, ohne dass die Meßkircher dazu eingeladen worden wären. Bach begründete dies damit, dass die Initiatoren seines Wissens aus der Kreisstadt und aus dem Kreistag kamen und die Einladung des Meßkircher Verbands deshalb "ein bisschen untergegangen" sei. Bach warb für einen Beitritt, um dadurch den Austausch zu fördern und auch mehr auf den Kreistag einwirken zu können. Wie er auf Rückfrage aus der Runde sagte, sei die erste Mitgliederversammlung des unter Vorsitz von Armin Reitze, Bürgermeister in Leiberingen, stehenden Zusammenschlusses für den Juni geplant.

Das Vorstands-Team

Bei der Jahresversammlung des Freie Wähler Ortsverbands Meßkirch wurde das Vorstandsteam gewählt. Im Amt bleibt für weitere zwei Jahre Joachim Bach als Vorsitzender des Zusammenschlusses. Den Vorstand komplettieren gemeinsam mit ihm: Thomas Nuding (zweiter Vorsitzender), Andreas Reinelt (Kassierer), Benjamin Lang (Schriftführer), Corinna Rauser und Patricia Hutla (als Beisitzerinnen) sowie Heinz Hönsch und Hans-Jörg Kraus als die beiden Kassenprüfer der Freien Wähler aus Meßkirch. (mos)