Meßkirch Fortbildung beim Turnverein Meßkirch

Ganztägiger Prüferlehrgang in Theorie und Prxis zum Erwerb des Sportabzeichens. Die 20 Teilnehmer kommen aus dem ganzen Land angereist.

Rund 20 Teilnehmer nahmen am vergangenen Samstag an einem ganztägigen Prüferlehrgang Deutsches Sportabzeichen (DSA) in Meßkirch teil, um künftig vor Ort in den Vereinen das Deutsche Sportabzeichen abnehmen zu können. Veranstalter der Fortbildungsveranstaltung war der Sportkreises Sigmaringen, der Turnverein 1862 Meßkirch führte die Veranstaltung durch.

Der Sportkreis hat 170 Prüfer. Nun kommen durch die Fortbildung neue Prüfer hinzu. Markus Metzger, Referent im Sportkreis Sigmaringen, ist zuständig für die Urkundenerstellung, die Abzeichen und als Ansprechpartner. Der Sportkreis Sigmaringen verleiht im Jahr etwa 1600 bis 1700 Sportabzeichen für Schüler und Erwachsene. Die Auftraggeber für den Sportkreis sind Sportvereine, Schulen, Bundeswehr, öffentliche Einrichtungen wie Polizei und Zoll und neuerdings vereinzelt Betriebssportgruppen. Er lobt: "Ich bin dem TV Meßkirch dankbar, dass er diese Veranstaltung ausrichtet und alles reibungslos und unproblematisch funktioniert." Der Kurs war vom Württembergischen Landessportbund Stuttgart (WLSB) ausgeschrieben worden. Die Teilnehmer kommen aus ganz Baden-Württemberg, erläuterte Markus Metzger.

Federführend für die Abwicklung der Veranstaltung in Meßkirch war Eberhard Krause vom TV Meßkirch, unterstützt wurde er von Udo Lutz und Herbert Nopper, die den Aufbau der Übungsstationen leisteten. Aus dem Sportkreis Sigmaringen selbst stammten acht Teilnehmer. Sie kamen vom SV Heudorf/Mengen, SV Frohnstetten, TSV Scheer, Sportclub Sigmaringendorf/Laucherthal, dem TSV Bad Saulgau, dem TV Meßkirch, TSV Aach-Linz und der Sektion Sigmaringen des Deutschen Alpenvereins. Drei lizensierte Übungsleiter des WLSB waren eigens angereist, um die Schulungen abzuhalten. Etwa 50 Prozent der Fortbildung sind Theorie, die in einem Zimmer des Gymnasiums unterrichtet wird, die Praxis findet auf dem Hartplatz und in der Sporthalle statt. In der Fortbildungsveranstaltung werden die Teilnehmer über allgemeine Bestimmungen unterrichtet, wie zum Beispiel richtig der Weitsprung gemessen und das Maßband korrekt angelegt wird, oder das Starten und Stoppen der Läufe. Ganz wichtig sind mittlerweile Sicherheitsbestimmungen, unterstreicht Metzger. Bei der Abnahme fährt niemand mehr ohne Helm Fahrrad und auch beim Schwimmen müssen genügend Helfer anwesend sein, um im Notfall einen Schwimmer retten zu können. Weiterhin erhalten die Teilnehmer eine Technikschulung in den einzelnen Sportarten.

"Ich habe im Vorjahr mein Sportabzeichen abgelegt und mich bereit erklärt, künftig bei der Abnahme auszuhelfen", sagt der 20-jährige Teilnehmer Dirk Blocherer vom TSV Aach-Linz. Udo Lutz nimmt mit Eberhard Krause in Meßkirch die Sportabzeichen ab. "In der Regel legen 40 Erwachsene und 180 Schüler in Meßkirch alljährlich das Sportabzeichen ab", berichtet Udo Lutz.



Sportabzeichen

Die Sportler müssen aus jeder der Grunddisziplingruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination eine Übung erfolgreich abschließen. Die Abzeichen werden in den jeweiligen Altersklassen in Bronze, Silber und Gold verliehen.