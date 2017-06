Meßkirch Förderverein Gemeindesaal Heudorf ist Aufgaben gewachsen

Die Eigenleistungen des Fördervereins bringen die Arbeiten im künftigen Gemeindesaal in Heudorf gut voran.

"Eine Gemeinschaft lebt davon, dass es Menschen gibt, die mehr tun, als sie müssen": Mit diesen Worten hob Ortsvorsteher Ernst Muffler bei der Hauptversammlung des Fördervereins Gemeindesaal Heudorf die Eigenleistungen bei den Umbauarbeiten im Schulgebäude hervor. "Wir erfahren große Unterstützung aus den Reihen der freiwilligen Helfer, von den Mitgliedern und aus den Vereinen", sagte Muffler. Viele stellen auch Maschinen und Geräte zur Verfügung.

Dietmar Auberer, Vorsitzender des Fördervereins, stellte die Schwerpunkte der Arbeiten vor. Knapp 1500 Stunden Eigenleistungen haben die Helfer, seit der Zeit vor dem Baubeginn im Jahr 2016 bis Ende Mai erbracht. Auberer erinnerte an die Gewerke, die von der Stadt Meßkirch zwischenzeitlich an die verschiedenen Unternehmen vergeben wurden. Derzeit stehen die Arbeiten mit 0,19 Prozent gut im Kostenrahmen des Gesamtprojektes. Die Hauptarbeit liegt jetzt bei den beauftragten Unternehmen. Die Mitglieder sind erfreut, dass sie mit Dietmar Auberer einen Fachmann vor Ort haben. Er fungiert für das Planungsbüro Fetscher als Bauleiter und hält die Fäden über den weiteren Ablauf mit in den Händen.

Dem Förderverein gehören 87 Mitglieder an, wie aus dem Geschäftsbericht von Schriftführer Wolfgang Braunschweig zu erfahren war. Mit der Bewirtung bei Veranstaltungen und durch Reinigungsarbeiten im Ort wurde Geld verdient. Außerdem nahmen 20 Radler an der Tour de Ländle teil. Vom Sponsor EnBW wurden zusätzlich 1000 Euro überwiesen. Braunschweig rief den ersten Arbeitseinsatz in Erinnerung, der am 1. Oktober 2016 begonnen und zum Jahresende bei 540 Stunden geendet hatte. Unterstützung fanden die Helfer bei den Frauen von Heudorf, die für Verpflegung sorgten.

In den zufriedenstellenden Kassenstand des Fördervereins gab Brigitta Amann Einblick. Andreas Keller und Rainer Beha überprüften diesen und entlasteten den Vorstand. Ortsvorsteher Muffler sagte, dass neben den Eigenleistungen bei der Schlussabrechnung ein Mindestbetrag von 50 000 Euro vom Förderverein in Sachen Gemeindesaal eingebracht werden müsse. Besondere Dankesworte galten dabei Dietmar Auberer, der ein guter Ansprechpartner gegenüber der Stadt- und Ortsverwaltung sei. Das ganze Engagement und die Zusammenarbeit mit den freiwilligen Helfern hätten einen vorbildlichen Charakter. "Wir stellen uns auf eine Fertigstellung im Februar 2018 ein", sagte Muffler.