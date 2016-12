Meßkirch Förderung: Waldkindergarten hat wieder eine Zukunft

Zum wiederholten Mal hatte der Verein Wurzelzwerge bei der Stadtverwaltung einen Antrag auf Aufnahme des vom Verein betriebenen Waldkindergartens in die Kindergartenbedarfsplanung der Stadt gestellt.

Bislang hatte der Gemeinderat eine ablehnende Haltung eingenommen. Die Vereinsvertreter waren vor der Sitzung am Dienstag dann auch nicht sehr zuversichtlich. Umso größer war die Überraschung, als die Volksvertreter mit deutlicher Mehrheit von zehn zu sieben Stimmen einem Vorschlag der Verwaltung zustimmten, der eine neue Variante der Unterstützung für das Projekt darstellte. Dabei ging es nicht um die Aufnahme in den Kindergartenbedarfsplan, sondern um eine Bezuschussung im Rahmen der Vereinsförderung.

Hauptamtsleiter Matthias Henle berichtet von Gesprächen mit dem Vereinsvorstand, in denen deutlich gemacht wurde, dass der Waldkindergarten ohne Unterstützung durch die Stadt mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen haben würde. Dabei würden jetzt sieben Kinder betreut und es hätten bereits weitere Eltern ihr Interesse angemeldet. Auch Bürgermeister Arne Zwick berichtete von Interessenten und stellte fest: "Wir sollten versuchen, diese Bedürfnisse zu unterstützen." Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf 105 000 Euro. Das hätte dann für die Stadt eine finanzielle Belastung von rund 46 000 Euro pro Jahr bedeutet. Der Trägerverein hatte eine Planung für das kommende Jahr vorgelegt, in dem von einer Belegung von vier Kindern unter drei Jahren und zehn Kindern über drei Jahren ausgegangen wird. Diese Zahlen würden deutlich unter einer üblichen Gruppengröße liegen.

Die Verwaltung schlug deshalb eine pauschale Förderung bis maximal 80 000 Euro pro Jahr vor, abhängig vom Bedarf und den Zuschüssen nach Finanzausgleichsgesetz (FAG). Zwick: "Eine Aufnahme in den Kindergartenbedarfsplan ist in den Folgejahren denkbar, je nachdem, wie sich die Platzbelegung entwickelt."

CDU-Fraktionschefin Christa Golz wollte da nicht mitmachen."Der Verein hat den Betrieb des Waldkindergartens aufgenommen, obwohl die Finanzierung auf wackligen Beinen steht. Das ist jetzt Erpressung." SPD-Fraktionschefin Martina Mühlherr hingegen signalisierte Zustimmung. "Das sind keine durchgeknallten Öko-Eltern, sondern das ist ein Paradebeispiel für bürgerschaftliches Engagement." Freie-Wähler-Fraktionschef Joachim Bach sprach von einem berechtigten Anliegen. Man müsse hier von einem Kindergarten sprechen und die Eltern bräuchten Verlässlichkeit für die Zukunft. Thomas Schlude (CDU) machte sich Sorgen um die kleinen Kindergärten in den Ortsteilen. Man dürfe keine Konkurrenzsituation schaffen. So habe man in Menningen freie Plätze. Patricia Hutla (Freie Wähler) griff Christa Golz direkt an: "Vor einiger Zeit haben sie gesagt, die sollten erst zeigen, was sie können. Und jetzt sprechen sie von Erpressung." Insa Bix (CDU) sprach sich für ein zusätzliches Angebot in der Stadt aus. Man sei sowieso schon in der Kernstadt an der Obergrenze der Kindergartenplätze angekommen. Für die Vereinsvorsitzende Sabine Braun ist klar, dass jetzt viel Arbeit auf den Verein zukomme. Aber sie sei sehr dankbar, dass man jetzt eine finanzielle Grundlage habe.



Finanzausgleichsgesetz

Neben den eigenen Steuern und den Anteilen an Landes- und Bundessteuern, Gebühren, Beiträgen und Abgaben sind die Kommunen auf die Zuweisung von zusätzlichen Mitteln für bestimmte Aufgaben angewiesen. Diese werden durch das Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Landes Baden-Württemberg geregelt. In diese Förderung fallen auch die Zuschüsse für den Betrieb der Kindergärten, egal ob sie von einer Kommune selbst betrieben werden oder in anderer Trägerschaft sind. Für den Waldkindergraten würden sich diese Zuschüsse auf insgesamt 34 874 Euro belaufen. Sie setzen sich zusammen aus jeweils 991 Euro pro Kind für zehn Kinder über drei Jahren und 6 171 Euro pro Kopf für vier Kinder unter drei Jahren.