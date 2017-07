Meßkirch Flüchtlingskinder: Hausaufgabenbetreuer suchen weitere Helfer

Das Team der Freiwilligen, das sich um die Hausaufgabenbetreuung der Flüchtlingskinder kümmert, sucht weitere ehrenamtliche Helfer. So will man es schaffen, das Angebot in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Bahnhofstraße von zwei auf vier Mal wöchentlich auszudehnen.

Hausaufgaben sind für viele Schüler nicht gerade ein Lieblingsthema. Wenn Kinder auch noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, wird es umso schwieriger. Da ist es gut, dass den Flüchtlingskindern in Meßkirch zweimal pro Woche in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Bahnhofstraße ehrenamtliche Hausaufgabenhelfer zur Seite stehen. In der Unterkunft mit aktuell 30 Bewohnern lebt derzeit nur noch ein Flüchtlingskind. Alle anderen Familien leben bereits in anderen Wohnungen. Zu den Hausaufgabenhelfern gehören Matthias Fahrenholz, Stefanie Grüner, Loredana Schaz, Renate Heuser, Monika Krieg, Anna Wichert und Marita Kohler.

Zum Schuljahresende sind ausnahmsweise mal mehr Betreuer als Hausaufgabenkinder in dem rund 20 Quadratmeter großen Raum. Monika Krieg rechnet mit dem achtjährigen Zain. Renate Heuser liest den Schul-Informationsbrief von Zains Schwester Jana laut durch. "Deine Mama weiß Bescheid?", fragt Anna Wichert nach. Ibrahima findet gut, dass Matthias Fahrenholz ihm beim Rechnen hilft. Anna Wichert unterstützt Yakin bei Schreibübungen. Stefanie Grüner fädelt Perlen mit Tip auf. Mit dem schwäbischen "It so!" korrigiert Zain Yakin und bringt damit die Helfer zum Lachen.

"Wir verteilen uns auf zwei Termine in der Woche", erklärt Stefanie Grüner. Wenn man einmal nicht kommen könne, habe man ein schlechtes Gewissen. Deshalb wünscht sich das Team weitere Helfer. Dann könnte die Betreuung eventuell viermal pro Woche angeboten werden. "Der Schlüssel ist die Sprache, das Lesen", sagt Stefanie Grüner. Und die Kinder seien wiederum der Schlüssel zu den Eltern, damit die Integration klappe, fügt Anna Wichert an. Das Engagement der Ehrenamtlichen geht über die Hausaufgabenbetreuung hinaus. Sie bringen den Kindern den Jahreskreis und die deutsche Kultur bei. Sie motivieren. Und es ist auch viel Erziehung dabei. In die Hausaufgabenbetreuung kommen auch Kinder, die aus anderen Gemeinden nach Meßkirch gezogen sind. Meist sind pro Nachmittag zwischen 15 und 20 Kinder in der Hausaufgabenbetreuung, ein Spagat für die Helfer, denn Flüchtlingskinder brauchen mehr Aufmerksamkeit: "Wir brauchen viel Verständnis für die Schicksale der Kinder", sagt Monika Krieg. "Die Kinder sind unglaublich dankbar, wenn sie merken, dass man sich einzeln mit ihnen beschäftigt", so die Erfahrung von Stefanie Grüner. "Der Hauptgrund war, hier zu helfen und auch mit den Kindern Deutsch zu sprechen, damit sie es schneller lernen, gemeinsam zu spielen, ihnen die Kultur, Regeln und Sitten nahezubringen", begründet Loredana Schaz ihr Engagement.

Hausaufgabenhilfe

Derzeit findet die Hausaufgabenhilfe montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr statt. Ab September wünscht sich das Team, dass weitere Helfer sie unterstützen. Interessierte können einfach mal ohne Verpflichtung vorbeischauen oder sich bei Sanja Mühlhauser melden: Telefon 01 76/70 13 85 91, E-Mail: sanja.muehlhauser@caritas-sigmaringen.de