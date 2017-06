Meßkirch Feuerwehrübung klappt hervorragend

Die Abteilungswehren Heudorf, Langenhart und Rohrdorf sind mit 30 Mann gemeinsam im Einsatz.

Die Zusammenarbeit war hervorragend, bestätigte Abteilungskommandant Markus Hellstern seinen Wehrmännern aus Heudorf, Langenhart und Rohrdorf nach Abschluss der Gesamtprobe in Rohrdorf. Mit einer gemischten Mannschaftstärke von über 30 Mann trafen sie sich beim Rohrdorfer Feuerwehrgerätehaus, wo der Abteilungskommandant die zu übende Brandursache: technischer Defekt im landwirtschaftlichen Gebäude von Karl Bösch im Ziegelhofweg, entgegennahm.

Der Ersteinsatz galt den vier Atemschutzträgern, die sich für die Menschenrettung unter Einsatz des Sicherungstrupps in das Scheunengebäude vordrangen und die vier vermissten Personen in dem mit Rauch durchzogenen Gebäude ausfindig und retten konnten. Mit dem Einsatz des Löschfahrzeugs 10, das in Rohrdorf für die drei Wehren der Gruppe Nord seinen Standort hat, waren auch die Wehrmänner aus Heudorf und Langenhart vertraut, wie während der Löschübung festzustellen war.

Mit im Einsatz waren auch die Tragkraftspritzenanhänger (TSA) Langenhart von 1961 und die TSA Heudorf Baujahr 1967, die mit zur Wasserversorgung aus der Lööschwasser-Zisterne beitrugen. Insgesamt wurden 240 Meter Schläuche verlegt, womit gleichzeitig eine Riegelstellung gegen das Nachbargebäude aufgebaut werden konnte. Über den Einsatzleitwagen (ELW) wurde die Benachrichtigung an den Kreisbrandmeister gegeben. Verständigt wurden der Wassermeister, Klärwärter wie die EnBw. Die Nachforderung für weitere Löschfahrzeuge wie des Rettungsdienstes war eine weitere Aufgabe der Einsatzleitung im ELW.

Gleichzeitig wurde der Einsatz der Atemschutzträger überwacht. Die Gruppenführer der einzelnen Wehren, Thomas Jäger für Rohrdorf, Volker Kiene für Heudorf und Alexander Graf für Langenhart, sorgten dafür, dass die Sicherungsmaßnahmen funktionierten, die Absicherung der Straßen den Ablauf der Brandübung nicht hinderten. "Es hat alles prima geklappt", lobte Markus Hellstern bei der Schlussbesprechung.