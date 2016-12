Meßkirch Feiertage ohne Langeweile

Es soll noch immer Menschen geben, die meinen, in der Gegend sei nichts los. Dass die sich auf dem Holzweg befinden, das machen zwei Konzerttermine deutlich, die in Meßkirch im Kalender stehen. Klassik im neuen Jahr und Weltmusik mit Polkatouch stehen im Programm.

Los geht es am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 20.30 Uhr im Schlosskeller. Nach über 20 Jahren, vielen Platten und mehr als 2000 Konzerten haben Stefan Hiss und seine Mannen alles erreicht: Ihre intensive und intelligente Mischung aus Balkan-Blues, Polka’n’Roll, Taiga-Twist und Wildwest-Walzern füllt weltweit Tanzböden, die Herzen der Zuhörer und in Meßkirch immer an Weihnachten den Schlosskeller. Sie nehmen ihre Fans diesmal auf eine Reise „Von Sansibar nach Santa Fé“ mit. Karten zu 16 und 14 Euro (ermäßigt) gibt es nur an der Abendkasse.

Für ein Konzert am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr im Schloss hat der Kartenvorverkauf (17 Euro) in der Tourist­infomation bereits begonnen. An der Abendkasse muss man 19 Euro für das Orchester „Camerata Europeana“ bezahlen, dessen Repertoire Werke vom Barock bis zur Moderne umfasst. Zweifellos ist dieses Ensemble, das im In- und Ausland einen exzellenten Ruf genießt, ein ganz besonderer musikalischer Leckerbissen. Dirigent ist Radoslaw Szulc, der beim Bayerischen Rundfunk sowohl erster Konzertmeister des Sinfonieorchesters als auch Leiter des Kammerorchesters ist.