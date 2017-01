Meßkirch Fasnet in Meßkirch: Letzkopof und Kätzle sind frei

Nächtlicher Umzug der Katzenzunft durch die Meßkircher Innenstadt bei Minus-Temperaturen.

Die Heidegger-Stadt steht von jetzt an wieder Kopf, jedenfalls bis zum 1. März, dem von den Narren gefürchteten Aschermittwoch. Doch an diesen Tag dachte am Samstagabend im Meßkircher Schlosshof noch niemand.



"Letzkopf raus!", hallte, der winterlichen Kälte zum Trotz, der immer dringlicher werdende Weckruf der Hänsele und der wenigen wetterfesten häslosen Besucher durch den Schlosshof. Würde Petter Letzkopf, die Seele der Katzen-Fasnet, seinen gemütlich warmen Schlossturm überhaupt verlassen, um sich der schneeigen Realität der diesjährigen Fasnet auszusetzen? Die Mitglieder der Stadtmusik hatten schon vergebens mit schmissig-närrischer Blasmusik versucht, den Letzkopf aufzuwecken. Die Mitglieder des in Rot gekleideten Katzenrates griffen schon zum letzten Mittel. Eine wie in jedem Jahr offenkundig von Silvester zufällig übrig gebliebene Feuerwerkspackung wurde geopfert. Der junge Felix Hein ergriff die Initiative, legte das brennende Streichholz an die Lunte.



Inzwischen waren die Herren in Rot zur praktischen Tat geschritten. Mit überdimensioniert großer Gerätschaft rückten sie der massiven Holztür zu Leibe. Es kam aber nicht zum Äußersten. Die Tür blieb heil. Petter Letzkopf trat, begleitet von einer munteren Schar Fledermäuse, ins grelle Scheinwerferlicht der närrischen Öffentlichkeit. Dann ging es im Triumphzug durch das nächtliche Meßkirch. Der fröhlich hüpfende Petter Letzkopf hatte nur ein Ziel – den Saumarkt. Denn dort warteten nicht nur Dutzende von Beobachtern, sondern auch Valentina Itta. Die Sechsjährige hatte die Ehre, als "Kätzle aus dem Sack" von Petter Letzkopf ans Licht der fünften Jahreszeit geholt zu werden.