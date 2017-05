Meßkirch Fahrzeugweihe und Schauübungen: Ein Festtag für die Feuerwehr

Das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20 der Meßkircher Feuerwehr erhielt am Sonntag den kirchlichen Segen. Die Jugendfeuerwehr zeigte bei Schauübungen ihr Können.

Meßkirch – Es war ein besonderer Festtag für die Freiwillige Feuerwehr. Das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20 erhielt am Sonntag auf dem Vorplatz der St.-Martinskirche den kirchlichen Segen von Pfarrer Karl-Michael Klotz. Stadtkommandant Theodor Füssinger las aus dem Brief des Apostel Paulus vor, wo es unter anderem heißt, "jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen". Die Fürbitten sprach der Jungfeuerwehrmann Daniel Jäger. Anschließend wurde das neue Fahrzeug mit Weihwasser bespritzt.

Nach dem feierlichen Segen ging es ins Feuerwehrgerätehaus, wo das Tagesprogramm von der Stadtkapelle Meßkirch und dem Fanfarenzug musikalisch begleitet wurde. Stadtkommandant Füssinger konnte unter den vielen Gästen und Feuerwehrmännern auch Bürgermeister Arne Zwick, Kreisbrandmeister Michael Hack, Alexander Speck vom Kreisfeuerwehrverband, Dennis Pfleghaar als Kreisjugendwart, Hauptamtsleiter Matthias Henle sowie Mitglieder des Gemeinderats begrüßen. Füssinger dankte der Stadt Meßkirch für die Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeugs, das in seiner Ausstattung auf dem neuesten Stand ist. Der Standort des LF 20 wird in Meßkirch sein.

Arne Zwick bezeichnete die Anschaffung des LF 20 als wichtigen Baustein für die Sicherheit aller Einwohner der Stadt und ihrer Ortsteile, "für die wir als Stadt zuständig sind". Das neue Löschfahrzeug LF 20 ersetzt das alte Löschfahrzeug LF 16, das zwischenzeitlich im Löschbezirk Süd, im Gerätehaus in Ringgenbach, stationiert ist. Lobende Worte an die Stadt Meßkirch gab es auch von Kreisbrandmeister Michael Hack für die finanzielle Unterstützung zum Kauf des LF 20 von der Stadt.

Besonders gewürdigt wurde von allen Rednern auch das 40-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Meßkirch. "Wir sind stolz auf unsere Jugendfeuerwehr, denn damit sichert ihr uns einen guten Fortbestand in den aktiven Reihen der Wehrmänner", sagte Bürgermeister Arne Zwick an die Jugendlichen und ihren Jugendwart Bernhard Keller gerichtet. Als besonderes Geschenk werden die Jugendlichen Sporttaschen erhalten. Auch Füssinger hielt sich hier nicht mit lobenden für seine Jungmannschaft und die Betreuer zurück. Und erwähnte, "ein Blick in die Reihen der Wehrmänner bestätigt, dass ein Großteil der heutigen Aktiven aus der Jugendwehr kommt". Als Erinnerung übergab er Bernhard Keller eine von Stadtbrandmeister a.D. Peter Greif verfasste Chronik über die Jugendarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Meßkirch.

Auf großes Interesse stieß den ganzen Tag über die Ausstellung aller Feuerwehrfahrzeuge, die bei der Feuerwehr Meßkirch als Stützpunktwehr zum Einsatz kommen. Mit einer Schauübung neben dem Gerätehaus demonstrierte die Jugendfeuerwehr, unterstützt von einigen Aktive, einen Löschangriff mit einem angenommenen Wohnhausbrand und Rettung eines verletzten Hausbewohners, den einige hundert Zuschauer gespannt verfolgten.

Mit dem schönen Wetter war auch ein reges Treiben beim und im Gerätehaus festzustellen, wo neben einem Mittagessen auch selbstgebackene Kuchen, Torten und Kaffee angeboten wurden. Das Resümee von Stadtkommandant Theodor Füssinger und seinem ganzen Team ergab eine große Zufriedenheit mit dem Interesse der Bevölkerung und dem Ablauf des gesamten Doppelfests.

Person und Feuerwehr

wird seit dem Jahre 2009 von Bernhard Keller geleitet, der anfänglich vier Jahre als Betreuer eingesetzt war. Sie wurde 1977 als eine der ersten Jugendfeuerwehren im Kreis Sigmaringen eingeführt. Das Interesse an der Feuerwehr zeigte sich bei Bernhard Keller schon mit acht Jahren, als er von Ringgenbach von seinen Eltern nach Meßkirch zur Probe gefahren wurde. Als Jugendlicher kehrte er für ein paar Jahre zur Abteilungswehr Ringgenbach zurück und von dort wechselte er in die aktive Wehr Meßkirch. Derzeit sind es 22 Jungen und vier Mädchen, die der Jugendfeuerwehr angehören. Übungsabende sind regelmäßig jeden Freitag von 19 Uhr. Treffpunkt ist am Gerätehaus am Mühlkanal, wo Theorie und Praktikum im Feuerwehrwesen geschult werden. Natürlich gehören auch Spiel, Spaß, Freizeitvergnügen und das jährliche Feuerwehr-Zeltlager zum Programm der Jugendfeuerwehr dazu.

