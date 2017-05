Meßkirch Erstkommunion in Menningen: Acht Kinder treten vor den Tisch des Herrn

Erstkommunion in Menningen: Acht Kinder treten vor den Tisch des Herrn

Ein großer Moment für die Kinder und ihre Familien in der vollbesetzten Dorfkirche.

In der Pfarrkirche in Menningen haben acht Kinder die Erstkommunion gefeiert: Aus Menningen Marius Bialk, Julia Kolleck und Simon Schlude, aus Ringgenbach Nico Bialk, Sara Hägele und Hannah Walz sowie aus Rengetsweiler Moritz Fox und Janina Sauter. Die die feierliche Prozesssion vom Pfarrhaus zur Kirche St. Johannes d. T. wurde angeführt von der Musikkapelle Menningen. Nach der Erneuerung ihres Taufversprechens mit Pater Dr. Thomas Pottemparambil und der anschließenden Eucharistiefeier in der vollbesetzten Dorfkirche erhielten die Kommunionkinder zum ersten Mal die Heilige Kommunion. Auf dem Bild ebenfalls zu sehen ist Gemeidereferentin Sybille Konstanzer. Bild: Karl Mägerle