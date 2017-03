Meßkirch Ernährungsfachkraft der AOK gibt Tipps für das Kochen den Frühling

Wenn am ersten Donnerstagabend im April die AOK-Kochshow in Schloss Meßkirch beginnt, wird auch die AOK-Ernährungsfachkraft Heike Riester mit auf der Bühne stehen. Schon im Vorfeld gibt sie einige Tipps und so einen Vorgeschmack auf die Kochshow:

"Eine gesunde und leichte Ernährung, eine bewusste Lebensweise mit mehr Fitness und Aktivität ist das persönliche Wohlfühlprogramm, um fit und aktiv in den Frühling zu starten", sagt Riester und stellt schon im Vorfeld der Veranstaltung einige Tipps vor, um in den Frühling zu starten. "Wir möchten den Besuchern zeigen, dass gesundes Kochen einfach, schnell und vor allem schmackhaft sein kann. Holen Sie sich Input für Ihr Ostermenü."

Wichtig sei, das Essen zu genießen und nicht nebenher essen, vor dem Fernseher oder mit dem Handy in der Hand. "Langsames und genussvolles Essen bringt Spaß statt Frust." Nach den Wintermonaten mit deftigen Speisen stehe im Frühjahr auch wieder ein großes Angebot an frischen und leichten Produkten zur Verfügung. "Je vielfältiger wir unseren Speiseplan gestalten, desto besser sind wir mit Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen versorgt", stellt die Ernährungsfachkraft fest. Dabei könne auch einmal Fantasie gefragt sein. "Wie wäre es mit kurz gebratenem Frühlingsgemüse aus dem Wok?" Diese Art des Garens sei geeignet, denn das schnelle Rührbraten erhalte den Biss und konzentriere das Aroma. "Auch Garen in Folie konzentriert den Geschmack und hat den Vorteil, dass es fast fettfrei funktioniert." Schließlich rät Riester dazu, Frühlingsgemüse möglichst schnell zu verarbeiten, denn es sei nicht gut zu lagern.

Kochbuch-Verlosung

Weitere Tipps gibt es bei der AOK-Kochshow am 6. April ab 19 Uhr im Schloss Meßkirch. Anmeldung unter Telefon 07 51/37 11 70.

Der SÜDKURIER verlost in Zusammenarbeit mit der AOK Bodensee-Oberschwaben fünf Kochbücher "Genial genießen in Baden Württemberg". Das Mitmachen, um einen der Bände zu gewinnen, die die vielfältige Landesküche zeigen und Anleitung für kreative Menüs geben, geht so: Die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 27 anrufen, das Stichwort "Kochen" sagen und den Namen sowie die Adresse nennen. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG. Der Teilnahmeschluss ist am heutigen Donnerstag um 18 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt und können die Bände dann in der Lokalredaktion in Meßkirch abholen. Der SÜDKURIER wünscht allen Teilnehmern viel Glück! (mos)