Meßkirch Erinnerung von Wiltrudis Bechberger an den Fliegerangriff auf Meßkirch im Zweiten Weltkrieg: "Wir waren in fünf Minuten bettelarm"

Erinnerung von Wiltrudis Bechberger an den Fliegerangriff auf Meßkirch im Zweiten Weltkrieg: "Wir waren in fünf Minuten bettelarm"

Beim Fliegerangriff am 22. Februar 1945 erzitterte das ganze Haus in der Bahnhofstraße und sank in sich zusammen:

Meßkirch (mos) Wiltrudis Bechberger, Trägerin der Bürgermedaille der Stadt Meßkirch und Lehrerin in der Zimmernstadt, erinnert sich zum Jahrestag des Fliegerangriffs auf Meßkirch im Jahr 1945 an ihre Erlebnisse an diesem Tag: "Wir wohnten damals in der Bahnhofstraße 5 – einem Prachtbau. Unten war die Volksbank, dann kam der erste Stock, die Chefwohnung, dann kam unsere Wohnung im zweiten Stock und oben waren Mansarden.

Neben vielen Gebäuden war die ganze Bahnlinie Ziel der Bomben, bei uns waren mehrere Tote zu beklagen. Wir waren in fünf Minuten bettelarm, hatten nichts mehr, nur die verfetzten Kleider am Leib und waren verletzt. Mit eines Pritschenwagens karrte man uns ins Krankenhaus. Meine Mutter war voll von Blutergüssen und hatte bis ans Lebensende offene Beine, da sie mit den Trümmern hinabgeschleudert wurde und eingeklemmt war. Ich hatte zwei Wunden am Kopf.

In Meßkirch war das Postscheckamt Karlsruhe ausgelagert, wir hatten Evakuierte aus Dortmund im Haus. Mein Vater war im Krieg. Bei meiner Mutter war eine Freundin mit ihren beiden Kindern aus Lörrach, da sie meinte, hier sei es sicher. Q je!!!

Am 22. Februar 1945, an diesem Tag wurde die Viehauktion der Bomben wegen im Hofgarten unter den Bäumen abgehalten. Um elf Uhr fuhr der Viehzug ab und wurde schon beschossen. Heine Mutter und ihre Freundin Tante Friedel waren in der Küche beim Abspülen. Da machte Friedel das Fenster auf und sagte: "Else, schau mal die schönen Flieger." Meine Mutter schrie sie an: "Friedel, aber schnell das Fenster zu, die kommen zu uns" Tante Friedel sagte: "Was wollen die da?" Mutti rannte in den Gang, um einen Mantel anzuziehen, sie wollte nochmals raus, einen Hut holen als Schutz, da ging es los. O Gott, das ganze Haus erzitterte und sank in Trümmer in sich zusammen und Mutter mittendrin. Alles war ein riesiger Qualm und Dreck. Mutter rief nach mir. Da brüllte sie ein Helfer an, sie solle still sein, wir seien oben. Mutter sah nichts und konnte kaum sprechen, sie hatte Dreck geschluckt. Die Brille war weg. Von unserer Küche stand die Nordwand und da waren Tante Friedel und ich – man musste uns ja bergen. Die Kinder von Tante Friedel waren beim Mittagsschlag und die kleine Helga wurde im Bettchen von einem Balken zu Tode getroffen. Gudrun, die größere 5chwester, musste ausgegraben werden und hatte später viele Operationen in Freiburg zu überstehen. Im Haus waren noch welche tot.

Rund um die Ruine floss ein Bach, denn dieses Gelände hatte Grundwasser. Wären wir im Keller gewesen, hätte uns tags darauf ein Zeitzünder zerrissen, der losging und die Westwand auch einstürzen ließ. Ein schreckliches Infernal. Mir gratuliert eine Person alljährlich zum zweiten Geburtstag – es stimmt, wir kamen, Gott sei Dank, mit dem Leben davon, waren aber in fünf Minuten zerlumpt und bettelarm.