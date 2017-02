Meßkirch Erfolgsgeschichte des Kolpingballs setzt sich heute fort

Eine Prunksitzung erwartet die Besucher des Kolpingballs am Samstagabend, 18. Februar, im Herz Jesu-Heim, wenn es heißt: "Meßkirch, wie es singt und lacht". "Eine bunte Mischung aus Tanz, Büttenreden, Pantomime und Musik", verspricht Thomas Schlude, der gemeinsam mit Benedikt Herrmann für das Programm verantwortlich zeichnet.

So wolle die Kolpingfamilie der Katzenzunft den Spielgel vorhalten, denn in den Vorkriegsjahren sei auch diese durch karnevalistische Züge geprägt gewesen, sagt Schlude. Der heutige Abend werde also auch ein stückweit ein "Zurück zu den Wurzeln" werden.

Die Wurzeln des Kolpingballs selbst lägen dabei in den frühen Fünfzigerjahren, erläutern Schlude und Thomas Löffler vom Orga-Team des heutigen Abends. "Seinen Ursprung fand der Kolpingball vermutlich in den bunten Abenden, zu denen der Gesellenverein seine Mitglieder und Freunde immer in der närrischen Zeit eingeladen hatte", heißt es in der Vereinschronik. "Zuerst fanden die Veranstaltungen im Lamm-Saal statt", erinnert Löffler. Dort, wo später das Meßkircher Kino einzog. Schnell sprach es sich in der Stadt herum, dass der Kolpingsball eine besondere Qualität hatte und so kam es, dass der Lamm-Saal bald aus allen Nähten zu platzen drohte. "Nichts kam von der Stange, sondern die Bühnenstücke wurden mit viel Lokalkolorit und tiefsinnigem Humor selbst verfasst", schreiben Schlude und Peter Lotzer in der Chronik. Passend zum Programm seien bereits in den Fünzigerjahren wunderschöne Kulissen und fantasievolle Kostüme mit viel Geschick in Eigenregie hergestellt worden. In den sechziger Jahren sei es dann so gewesen, dass nicht mehr nur Bühnensketche, sondern komplette Fasnetskomödien auf dem Programm standen. Die Kolpingfamilie, die mit ihren Theatervorstellungen bereits über ein großes darstellerisches Können verfügte, ließ dieses auch in die fünften Jahreszeit einfließen. Schlude erinnert an die Komödie "Die Schildbürger" aus dem Jahr 1961.

Und daran, dass der Ball infolge der beängstigenden Saal-Überfüllungen schließlich in den neugestalteten Martinssaal im Herz Jesu-Heim umzog. "Auf dem Pegasus zogen Winfried Herrmann und seine Kolping-Mannen mit großem Getöse in den neuen Saal ein und präsentierten, ganz im Stile der italienischen Comedia dell' arte, mit 'Messer Pomposo de Frascati' und 'Diener zweier Herren' in den Jahren 1965 und 1966 zwei erneute Höhepunkte in der Geschichte der Saal-Fasnet." Einer der letzten Höhepunkte sei dann der Einzug von Konrad Reinauer als ruhmreicher Kaiser Tiberius in der Ausgrabungsstätte der römischen Altstadt im Jahr 1978 gewesen. Und mit dem Eintreten von Winfried Herrmann im Jahr 1980 in den närrischen Ruhestand habe so eine fast drei Jahrzehnte währende, glanzvolle Ära geendet.

Gerne erinnern sich Schlude und Löffler noch an die vielen Persönlichkeiten aus diesen Tagen zurück. Beispielsweise an Bernhard Hahn, einem ausdrucksstarken Schauspieler und begnadeten Kulissengestalter. Oder an Emil Hahn, der einen Friseursalon am Kirchberg betrieb, in dem Haus, in dem heute die Klosterherberge untergebracht ist. Hahn sei viele Jahre der Theaterfriseur gewesen und habe kunstvolle Perücken gezaubert. "Wenn der Vater mit dem Sohne..." ist ein Bild der Chronik unterschrieben, in dem Winfried Herrmann mit seinem Sohn Benedikt die Begrüßung des Balls übernimmt. Und auch wird heute Abend eine Tradition sich fortsetzen.

Brandschutz setzte Bällen ein Ende

Nach dem Rückzug von Winfried Hermann kam es zu einer Ballpause. Diese dauerte bis ins Jahr 1984.