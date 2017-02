Meßkirch Entscheidung steht an

Nachdem der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause beschlossen hatte, den Verein Wurzelzwerge und mit ihm den Meßkircher Waldkindergarten mit jährlich bis zu 80 000 Euro zu fördern, beschäftigt das Thema Waldkindergarten nun die Gemeinderäte in ihrer nächsten Sitzung erneut.

So soll es eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Verein und der Stadt geben, die neben der Förderung auch die Mitwirkung und die Mitgestaltung seitens der Stadt zum Inhalt hat. In ähnlicher Weise gebe es solche Vereinbarungen auch mit den anderen Kindergarten-Trägern, teilt die Verwaltung mit. Sabine Braun, Vorsitzende des Vereins Wurzelzwerge, zeigt sich erfreut über die mittlerweile gefundene Regelung. "Wir sind da natürlich zufrieden, dass wir die Finanzierung bekommen haben." Allerdings, gibt sie zu bedenken, werde die geplante Aufstockung des Kindergartenbetriebs auch mit diesem sehr ansehnlichen Betrag schwierig werden, wenn es darum gehen sollte, diese mit Fachkräften zu bewerkstelligen, die nach Tarif bezahlt werden. Deshalb werde sich der Verein darum bemühen, 450-Euro-Kräfte und FSJ'ler zu bekommen. "Wir hoffen, dass das möglich sein wird." Denn die Erweiterung von derzeit acht Kinder in einer Kleingruppe auf künftig 15 Kinder sei nach wie vor das feste Ziel im Waldkindergarten. "Perspektivisch", fährt Braun fort, "gehören wir in den Kindergartenbedarfsplan der Stadt". Denn dann würde die Förderung nach einem festgesetzten Prozentsatz des tatsächlichen Verbrauchs laufen.

Am kommenden Dienstag wird es in der Ratssitzung indes nicht um den Bedarfsplan gehen. Stattdessen entscheiden die Räte über die Mitwirkung der bürgerlichen Gemeinde bei Entscheidungen des Vereins. Danach soll die Personalausstattung und der Stellenplan, beziehungsweise deren Änderung der Zustimmung der Stadt bedürfen. Ebenfalls die Zustimmung der Stadt soll erforderlich werden, wenn es zu einer Änderung des Elternbeitrags kommen sollte, es zur Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen kommen sollte, die mit mehr als 2000 Euro zu Buche schlagen, sowie bei der Festlegung der Öffnungs- und Ferienzeiten. Zur Abstimmung mit der Stadt soll es beispielsweise kommen, wenn über Grundsätze des Verfahrens zur Aufnahme von Kindern in der Einrichtung entschieden werden soll.

Der Vertrag soll für die Dauer von zwei Jahren geschlossen werden und tritt rückwirkend zum Jahresbeginn in Kraft. Die Laufzeit, wird in dem Vertrag festgehalten, habe keine Auswirkung auf eine mögliche Aufnahme in den Bedarfsplan. Wie Sabine Braun feststellt, begrüße der Trägerverein die in der Vereinbarungen getroffenen Regelungen.

Ein Rückblick

Die Kleingruppe im Meßkircher Waldkindergarten auf dem Gelände des ehemaligen Freibads bei den Tennisplätzen ist seit Dezember vergangenen Jahres voll belegt. In der bestehenden Kleingruppe können zwei Zweijährige und fünf Kinder ab drei Jahren aufgenommen werden. Es existiert eine Warteliste. Der Betrieb im Waldkindergarten des Vereins Wurzelzwerge läuft seit vergangenem Sommer. Susanne Braun, Vorsitzende des Trägervereins Wurzelzwerge und ihre Mitstreiter wünschten sich zu diesem Anlass, dass der Verein gemeinsam mit der Stadt den Waldkindergarten zukunftsfähig machen kann. So müsste bei einer Erweiterung darüber nachgedacht werden, das alte Sanitärgebäude auf dem ehemaligen Freibadgelände, wo der Kindergarten sein Zuhause hat, herzurichten, hatte sich Braun im vergangenen November geäußert. Sie wünscht sich die Erweiterung und verwies darauf, dass ein Vorteil des Kindergartens sei, flexibel und schnell auf wechselnde Kinderzahlen reagieren zu können. Sollte es vor der Eröffnung noch Zweifel gegeben haben, dass das Angebot angenommen wird, hätten diese mittlerweile erfolgreich zerstreut werden können. (mos)