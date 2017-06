Ein Schaden von jeweils rund 2000 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Mittwochabend beim Ausparken ereignet hat.

Laut Polizei, wollten eine 44- und eine 35-jährige Fahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße Am Stachus zeitgleich rückwärts ausparken. In der Folge stießen die beiden Frauen mit ihren Autos zusammen.